Корабли Тихоокеанского флота вышли в море на учения

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - На Тихоокеанском флоте началась очередная фаза морских учений. Корабли и суда Приморского объединения разнородных сил под командованием контр-адмирала Сергея Авакянца совершили выходы в районы боевой подготовки в Японском море. В течение нескольких дней разнородным силам предстоит выполнить различные виды боевых упражнений. В частности сегодня, большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Маршал Шапошников» отработают стрельбу зенитной артиллерией и ракетами ПВО по реальной воздушной цели запущенной с одного из ракетных кораблей соединения капитана 2 ранга Игоря Осипова.

Помимо боевых упражнений противолодочные корабли и спасательные силы ТОФ осуществят совместное маневрирование и элементы оказания помощи кораблю, терпящему бедствие.

Несколько дней назад минно-тральные корабли соединения охраны водного района выполняли различные способы траления и уничтожения морских мин, в том числе с применением активных шнуровых зарядов. Командованием Приморского объединения разнородных сил отмечены отличные действия экипажа минного тральщика под командованием капитан-лейтенанта Асада Гаджиадамова, принявшего корабль около трех месяцев назад.

Следующим этапом тактического выхода станет стрельба корабельным ударным ракетным комплексом по надводной цели и стрельба средствами ПВО по сверхзвуковой учебной цели.

Всего в данном выходе участвует около десяти кораблей и судов обеспечения, - сообщили «Восток-Медиа» в службе информации и общественных связей ТОФ.

