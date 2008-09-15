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Posted 15 сентября 2008, 03:00

Published 15 сентября 2008, 03:00

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море на учения

15 сентября 2008, 03:00
Военным морякам предстоит провести артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушной цели

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - На Тихоокеанском флоте началась очередная фаза морских учений. Корабли и суда Приморского объединения разнородных сил под командованием контр-адмирала Сергея Авакянца совершили выходы в районы боевой подготовки в Японском море. В течение нескольких дней разнородным силам предстоит выполнить различные виды боевых упражнений. В частности сегодня, большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Маршал Шапошников» отработают стрельбу зенитной артиллерией и ракетами ПВО по реальной воздушной цели запущенной с одного из ракетных кораблей соединения капитана 2 ранга Игоря Осипова.
Помимо боевых упражнений противолодочные корабли и спасательные силы ТОФ осуществят совместное маневрирование и элементы оказания помощи кораблю, терпящему бедствие.
Несколько дней назад минно-тральные корабли соединения охраны водного района выполняли различные способы траления и уничтожения морских мин, в том числе с применением активных шнуровых зарядов. Командованием Приморского объединения разнородных сил отмечены отличные действия экипажа минного тральщика под командованием капитан-лейтенанта Асада Гаджиадамова, принявшего корабль около трех месяцев назад.
Следующим этапом тактического выхода станет стрельба корабельным ударным ракетным комплексом по надводной цели и стрельба средствами ПВО по сверхзвуковой учебной цели.
Всего в данном выходе участвует около десяти кораблей и судов обеспечения, - сообщили «Восток-Медиа» в службе информации и общественных связей ТОФ.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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