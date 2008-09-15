Кто развязал войну против губернатора Амурской области?

БЛАГОВЕЩЕНСК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - «Поссорились как-то Александр Анатольевич с Николаем Александровичем…»

Как пишет «ФедералПресс», «такой фразой впору начинать сатирический рассказ, но, увы, она отражает реальную политическую ситуацию в Амурской области. Мэр Благовещенска Александр Анатольевич Мигуля всеми силами пытается дестабилизировать положение в регионе.

В 2004г. он занял кресло градоначальника при поддержке экс-губернатора Приамурья Леонида Короткова. Ту предвыборную кампанию даже видавшие виды политтехнологи называли одной из самых грязных в истории российских выборов. Ее отличало не только откровенное использование фаворитом губернатора административного ресурса, но и неимоверное количество «черного» пиара. Кандидаты поливали друг друга помоями так активно, что жители Благовещенска еще долго испытывали неприязнь к местным газетам и телевидению.

Уже тогда, четыре года назад, было очевидно, что следующие выборы мэра областного центра в 2009г. станут не менее грязными. Только мало кто из амурчан почувствовал тот момент, когда они начались. Все были слишком увлечены лавиной уголовных дел, посыпавшихся этой весной на областных чиновников. Но никто не пытался понять, где находится их источник. Откуда расползаются слухи об отставке губернатора Николая Колесова? Кто сливает в прессу потоки компромата на министров из его команды? Кому выгодно кричать о том, что корабль амурских властей дал течь?

На все эти вопросы существует простой ответ: причина политического кризиса в Амурской области кроется в противостоянии ее губернатора и мэра Благовещенска. Когда Александр Мигуля понял, что Николай Колесов не гарантирует ему поддержку, как его предыдущий покровитель Леонид Коротков, что выборы будут честными и конкурентными, он начал политическую борьбу против областного правительства.

Ее цель была вполне конкретной – уход с должности губернатора Колесова. Судя по всему, мэр сам претендовал на этот пост и проводил соответствующие консультации в полпредстве Президента в ДФО. Впрочем, даже если бы Приамурье возглавил другой человек, ему пришлось бы в течение нескольких месяцев входить в курс дел. Этого времени градоначальнику хватило бы на проведение успешной избирательной кампании, и он сохранил бы контроль над Благовещенском.

В ход пошли те же самые средства, что применялись в 2004г. Сотрудничающие с Мигулей журналисты развязали настоящую информационную войну с Колесовым. Газета, замеченная в тесной дружбе с мэрией, опубликовала разгромную статью о перелете амурских министров на Камчатку за счет областной больницы. Начались проверки, отстранения, аресты, которые сразу, по налаженной схеме, транслировались в региональных и федеральных СМИ. Внимание телезрителей страны было приковано к скандальному спектаклю на тему коррупции в Приамурье, но его режиссер предпочитал оставаться за кадром.

Да и зачем светиться? Большие деньги любят тишину. А то, что суммы, которые «осваивают» чиновники Благовещенска, намного превышают 700 тыс. рублей, поставленные в вину амурским министрам, уже не вызывает сомнений. Проверки, проведенные правоохранительными органами в сфере розничной торговли и применения иностранной рабочей силы, выявили нарушения, которые привели к многомиллионным утечкам из городского бюджета. И это только начало.

Степень «наезда» на губернатора была столь велика, что Николай Колесов был вынужден защищать свое доброе имя перед работодателем – Президентом России. Как известно, он больше месяца находился в командировке, в ходе которой встречался с федеральными министрами, руководителями правоохранительных органов, чиновниками президентской Администрации. В результате Николай Александрович получил одобрение своих действий со стороны Президента России, и естественно, его губернаторскую карьеру ждет продолжение.

Однако в Приамурье за время отсутствия губернатора накопилось немало проблем. И дело не столько в мелких ЧП или сложностях с поставками угля, сколько в управленческом кризисе, который вызван следственными действиями в отношении членов областного правительства.

Удивительно, что ряд СМИ, зависимых от мэра Благовещенска, в этот непростой для региона период бурно смаковали плохие новости. Трудности, с которыми сталкивалась Амурская область, давали им прекрасную возможность лишний раз покритиковать губернатора. Суть информационной кампании, проводимой мэрией, сводится к простому принципу – чем хуже для Приамурья, тем лучше для Александра Мигули. Чем больше в регионе случится неприятностей, тем громче можно будет обвинять во всех смертных грехах Николая Колесова.

На него возлагается ответственность даже за те проблемы, решение которых находится в прямом ведении мэра Благовещенска. Забастовали врачи первой городской больницы – виноват губернатор области. Принятая региональным правительством программа развития здравоохранения «ухудшает действующие условия работников здравоохранения. Мы будем стоять на защите своих работников, и будем стоять до конца», – заявил Александр Мигуля на пресс-конференции, умело «переведя стрелки» с мэрии Благовещенска на областной «белый дом».

В чем же причина таких опасных и затратных интриг благовещенского градоначальника? Мы имеем дело с обычным страхом – страхом лишиться своего высокого поста, потерять политический потенциал, а также источник немалого дохода. А страх всегда вызывает агрессию.

Развитие региона не может строиться на конфликтах. И те чиновники, которые их инициируют, не имеют шансов не только на победу, но и на сохранение своих постов. Такова логика естественного политического отбора».

Кстати, насчет прошлого Александра Мигули также есть много вопросов.

Как пишет Compromat.ru, «Мигуля возглавляет администрацию Благовещенска с 2004 г, но интересные факты в его биографии начинаются намного раньше.

В официальной биографии всё выглядит крайне благообразно и даже с элементами героизма: «Закончил Омский институт железнодорожного транспорта. После окончания института добился получения комсомольской путевки на БАМ. Оттуда в 1984 году был призван в армию, где служил в разведывательном батальоне». Однако не все так просто: по некоторым сведениям, Александр Мигуля в Приамурье попал не совсем добровольно, точнее совсем не добровольно - на принудительные работы. В одном из интервью Мигуля признается: «У меня был инцидент в жизни, в далекой молодости, в 1984 году. Но сегодня нет такой статьи, нет такой судимости». То, что судимость после отбытия наказание погашена – это понятно, а вот с «нет такой статьи» – всё намного интереснее. Не так уж много статей, которые существовали в советском УК и были отменены позднее, да еще таких, по которым полагалось сравнительно мягкое наказание.

Валютные операции мы не рассматриваем – за них давали от 8 и выше, хозяйственных преступлений выпускник ВУЗа совершить не мог технически. Остаются три статьи: «незаконное обучение карате», «спекуляция» и «гомосексуализм». Вряд ли Мигуля настолько тщательно скрывал бы то, что понес наказание за обучение людей боевым искусствам, так что вариантов остается два. Ну что ж, в молодости с людьми разные «инциденты» бывают.

Еще один занятный момент из официальной биографии. Александр Мигуля скромно считает, что «занимает одну из высших государственных должностей», а государственному мужу столь высокого полета положено быть высокоученым. Посему биография его украшена строчкой: «в 2002 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук Восточно-европейским отделением Международной Академии наук Сан-Марино». На первый взгляд, перед нами свидетельство того, что кандидатская диссертация, прилежно написанная нынешним мэром Благовещенска, столь значительна, что признана, на международном уровне. На самом же деле, «Международная Академии наук Сан-Марино» - это не вполне понятная контора с явно шарлатанским душком, известная в частности тем, что весьма щедро раздает научные звания и степени, естественно, небезвозмездно.

В промежутке между отбыванием наказания и получением ученой степени Александр Мигуля активно занимался бизнесом и, в 1996 году стал директором ОАО «Амурпиво» и ЗАО «Дальневосточная Продовольственная Компания» (ДПК). В этой должности он успел поучаствовать (совместно с уголовным авторитетом Игорем Мехом) в мутной истории с уводом средств ДПК, которая в конечном итоге закончилась тем, что предприятие пришло в полный упадок и в 2005 году было продано за бесценок китайцам.

Затем Мигуля сосредоточился на политической карьере. По его утверждению, во время президентских выборов 2000 г. он был доверенным лицом Владимира Путина. Как это удалось директору пивзавода – неизвестно. Возможно, это был лишь предвыборный трюк – сам Мигуля в том же году участвовал в выборах мэра Благовещенска, но проиграл.

Следующие его шаги на политическом поприще оказались более удачными. В 2001 году Александр Мигуля стал депутатом областной Думы, а еще год спустя – заместителем губернатора Леонида Короткова.

В 2004 году цель была достигнута - Коротков стал мэром Благовещенска. Избирательная кампания до сих пор считается одной из самых «грязных» - в её ходе было выдвинуто более 90 исков о защите чести и достоинства, по ним было заведено 30 дел – своего рода рекорд.

Став мэром, Александр Мигуля начал действовать более чем решительно. Вот лишь несколько его «достижений». Подряды на выполнение работ по ремонту дорог, вопреки закону, распределялись без конкурса, естественно, они доставались «дружественным организациям». Таким образом, было израсходовано 190 млн. рублей из городского бюджета, причем некоторые виды работ оплачивались на 300-400% дороже по сравнению с реальной стоимостью.

Своего рода анекдотичный случай произошел с постройкой моста через реку Чигири. Формально конкурс на его строительство был объявлен, однако выяснилось, что мост был построен еще до его завершения – уж очень не терпелось «освоить» бюджет (общий объем израсходованных на строительство средств составил, по некоторым данным, 46,5 млн. рублей).

Аналогичным образом распоряжается мэр города и землей. В свое время интерес антимонопольной службы привлек эпизод с передачей земельного участка «Компании строительных материалов «Чжэнь Син» - естественно, тоже без всякого конкурса.

Повторю, речь идет лишь о тех случаях, по которым проводились официальные расследования или имеются соответствующие документы. На самом деле подобных примеров намного больше. Равно как и случаев продажи за бесценок муниципальной собственности, зданий (иногда за суммы на два порядка меньшие по сравнению с их реальной стоимостью).

О ситуации в сфере ЖКХ в Благовещенске можно было бы написать отдельную статью. Ограничимся лишь одним характерным штрихом. Во время избирательной кампании в 2004 Александр Мигуля подписал «Договор о социальной ответственности кандидата в мэры города Благовещенска». Эти договором были закреплены обязательства мэра по выполнению данных в ходе выборов обещаний, а также обязательство добровольно сложить полномочия в случае их нарушений. В частности, там имелось обязательство не повышать тарифы для населения. Однако уже в 2006 г. обещание было нарушено, более того, был установлен своеобразный «рекорд России» - тарифы выросли на 30-40%, хотя федеральное законодательство допускает их повышение не более, чем на 20%. Жители города вышли на улицы протестовать, и успокоить их стоило больших усилий. Стоит ли говорить о том, что со своего поста Мигуля не ушел.

В том, что мэр Благовещенска распоряжается городским имуществом, как своим собственным (иногда совершая широкие жесты, вроде щедрого, но незаконного финансирования спортивных мероприятий), ничего особенно удивительного нет. Мэры многих городов, да и чиновники рангом повыше ведут себя подобным образом. Другое дело, что Мигуля недостаточно аккуратно всю эту «деятельность» оформляет, в результате чего регулярно попадает в поле зрения правоохранительных органов», констатирует Compromat.ru.

