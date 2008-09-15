Лев Бойцов: Ни одно обращение камчатцев к Путину не будет оставлено без внимания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель комитета по госстроительству и самоуправлению краевого Законодательного Собрания Лев Бойцов в интервью газете «Камчатский край» подвел первые итоги деятельности в должности руководителя камчатской общественной приемной Владимира Путина. 1 сентября по адресу Ленинградская, 89 («Камчаткоммунпроект») начала работу общественная приемная Владимира Путина, лидера партии «Единая Россия». Решением Президиума Генерального совета партии, руководить этой приемной на общественных началах назначен Лев Бойцов. Таким образом, единороссами на Ленинградской 89 прием граждан ведется в двух партийных общественных приемных – регионального отделения «Единой России» и Владимира Путина. Граждане могут предварительно записаться на прием в любую из приемных по телефону 41-10-60. Здание расположено очень удобно для любого горожанина, рядом – автобусная остановка, сообщает пресс-центр Законодательного Собрания Камчатского края.

Лев Бойцов: «Здесь вас встретят, юрист поможет разобраться с характером вашей проблемы, определится, чем именно мы можем помочь. Заявления, жалобы, предложения обязательно будут приняты, рассмотрены, будет дан соответствующий ответ. Все эти обращения будут систематизироваться, обобщаться. Естественно, максимум усилий будет приложен к тому, чтобы решить проблему гражданина. Но одновременно эта информация будет идти в Москву. Там работает комиссия Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к В.Путину. Наиболее острые вопросы, которые на территории края решить невозможно, мы будем ежемесячно передавать в федеральный центр. Могу всех заверить: ни одно обращение не будет оставлено без внимания».

По словам Бойцова, в приёмную уже поступило множество заявлений, жалоб, есть и предложения по совершенствованию федерального законодательства.

- «Ежедневно и я сам успеваю принять по несколько человек. Хотя здесь организовано дежурство и других депутатов нашей фракции. Деятельность общественных приемных строится следующим образом. Как минимум раз в квартал нас, руководителей региональных приемных В. Путина, будут собирать в Москве. Уже на первом заседании я и мои коллеги потребовали, чтобы нам предоставляли конкретных чиновников федерального уровня для решения конкретных вопросов, как это происходит на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы. Например, на последнем заседании руководителей общественных приемных остро стоял вопрос выполнения программы дополнительного лекарственного обеспечения. На ближайших заседаниях мы послушаем федеральных чиновников по этой теме и, разумеется, представим на федеральный уровень наши наработанные предложения», сказал Бойцов.

