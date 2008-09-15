В Чугуевке (Приморский край) отметили 73-ю годовщину со дня образования района

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 12-13 сентября в селе Чугуевке Приморского края прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине со дня образования Чугуевского района, 105-й годовщине со дня образования села Чугуевка, а также краевому мероприятию «Дни экологии и безопасности жизнедеятельности Приморского края».

Как сообщили в пресс-центре районной администарции, к празднику готовились очень долго и тщательно, ведь ожидался приезд более ста человек гостей с разных уголков Приморского края.

Экологические мероприятия начались еще в пятницу, когда гости смогли увидеть работу предприятий – картофелеводов воочию, в поле. В субботу добавился и большой Чугуевский праздник. С утра – большая яркая ярмарка, на которой кроме Чугуевцев присутствовали все гости. В полдень – торжественное мероприятие, поздравление главы Чугуевского муниципального района Александра Дронина, почетных гостей праздника.

Присоединилось и еще одно важнейшее для района событие – закладка камня в честь начала строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом. Параллельно проходили экологические акции, конференции, выставки, презентации.

Вечером прошел концерт на центральной площади села, по окончании – праздничный фейерверк, который поразил своей красотой.

