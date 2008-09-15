vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2008, 04:59

Published 15 сентября 2008, 04:59

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

В Чугуевке (Приморский край) отметили 73-ю годовщину со дня образования района

15 сентября 2008, 04:59
Экологические мероприятия начались еще в пятницу, когда гости смогли увидеть работу предприятий – картофелеводов воочию, в поле

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 12-13 сентября в селе Чугуевке Приморского края прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине со дня образования Чугуевского района, 105-й годовщине со дня образования села Чугуевка, а также краевому мероприятию «Дни экологии и безопасности жизнедеятельности Приморского края».
Как сообщили в пресс-центре районной администарции, к празднику готовились очень долго и тщательно, ведь ожидался приезд более ста человек гостей с разных уголков Приморского края.
Экологические мероприятия начались еще в пятницу, когда гости смогли увидеть работу предприятий – картофелеводов воочию, в поле. В субботу добавился и большой Чугуевский праздник. С утра – большая яркая ярмарка, на которой кроме Чугуевцев присутствовали все гости. В полдень – торжественное мероприятие, поздравление главы Чугуевского муниципального района Александра Дронина, почетных гостей праздника.
Присоединилось и еще одно важнейшее для района событие – закладка камня в честь начала строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом. Параллельно проходили экологические акции, конференции, выставки, презентации.
Вечером прошел концерт на центральной площади села, по окончании – праздничный фейерверк, который поразил своей красотой.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика