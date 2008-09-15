В Китае – очередное нефтехимическое ЧП

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Один рабочий погиб и два человека пропали без вести после взрыва на предприятии нефтехимической компании «Дэнта Цзиньхан», расположенного в 50 км от столицы северо-восточной китайской провинции Ляонин — города Шэньян.

Как передает Xinhua, инцидент произошел накануне ранним утром.

Взрыв был слышен в радиусе 40 км. Окна близко расположенных домов разбились, в результате чего пятеро человек получили сильные травмы. Взрыв оставил воронку глубиной 3 м и вызвал сильный пожар, который был потушен через 2 часа 32 пожарными машинами. Причины инцидента устанавливаются.



