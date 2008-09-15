vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2008, 02:03

Published 15 сентября 2008, 02:03

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

В Китае – очередное нефтехимическое ЧП

15 сентября 2008, 02:03
Сюжет
Происшествие
Один рабочий погиб и два человека пропали без вести после взрыва на предприятии нефтехимической компании «Дэнта Цзиньхан»

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Один рабочий погиб и два человека пропали без вести после взрыва на предприятии нефтехимической компании «Дэнта Цзиньхан», расположенного в 50 км от столицы северо-восточной китайской провинции Ляонин — города Шэньян.
Как передает Xinhua, инцидент произошел накануне ранним утром.
Взрыв был слышен в радиусе 40 км. Окна близко расположенных домов разбились, в результате чего пятеро человек получили сильные травмы. Взрыв оставил воронку глубиной 3 м и вызвал сильный пожар, который был потушен через 2 часа 32 пожарными машинами. Причины инцидента устанавливаются.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика