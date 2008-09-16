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Posted 15 сентября 2008, 22:23

Published 15 сентября 2008, 22:23

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Хабаровский «Амур» в Ярославле потерпел поражение

15 сентября 2008, 22:23
Сюжет
Спорт
Хоккеисты «Локомотива» забросили в ворота дальневосточников три безответных шайбы

ХАБАРОВСК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Хабаровский «Амур» в Ярославле не смог поразить ворота «Локомотива и теперь возвращается домой с надеждой поправить турнирное положение в четырех домашних матчах.
Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», в матче с «Локомотивом» в Ярославле хоккеисты «Амура» во втором периоде пропустили две шайбы от Галимова и Иргла, а в третьем победную точку поставил Ткаченко.
Перед этой встречей хабаровчане играли с «Северсталью», и уступили только в серии буллитов – 3:2. Две шайбы Олега Белкина, который на последней секунде встречи, буквально с сиреной, сравнял счет в основное время, и перевел игру в овертайм, принесли одно очко «Амуру».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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