Хабаровский «Амур» в Ярославле потерпел поражение

ХАБАРОВСК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Хабаровский «Амур» в Ярославле не смог поразить ворота «Локомотива и теперь возвращается домой с надеждой поправить турнирное положение в четырех домашних матчах.

Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», в матче с «Локомотивом» в Ярославле хоккеисты «Амура» во втором периоде пропустили две шайбы от Галимова и Иргла, а в третьем победную точку поставил Ткаченко.

Перед этой встречей хабаровчане играли с «Северсталью», и уступили только в серии буллитов – 3:2. Две шайбы Олега Белкина, который на последней секунде встречи, буквально с сиреной, сравнял счет в основное время, и перевел игру в овертайм, принесли одно очко «Амуру».

