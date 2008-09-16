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Posted 15 сентября 2008, 20:55

Published 15 сентября 2008, 20:55

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Камчатская прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в Елизовском районе

15 сентября 2008, 20:55
Сюжет
Происшествие
Юстиция встала на защиту жителей села Паратунка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА –
Камчатская прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в действиях паратунских чиновников. Приняв решение об увеличении платы за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, Администрация и Собрание депутатов села поспешили ввести новые тарифы в действие. В результате жители Термального и Паратунки почти месяц переплачивали за услуги порядка 500 – 800 рублей, в зависимости от метража квартиры. Граждане, возмущённые резким увеличением тарифов обратились в Думу Елизовского муниципального района с просьбой разобраться в ситуации. По распоряжению председателя Думы Александра Бабака была проведена проверка, подтвердившая неправомерность действий паратунских властей.
Администрация поселения не пожелала самостоятельно привести коммунальную реформу в соответствие с законом, поэтому к ситуации в Паратунке было привлечено внимание правонадзорных органов.
Выявив нарушения жилищного законодательства, Прокуратура направила представление об их устранении в адрес главы Паратунского сельского Белова поселения. Граждане, переплачивавшие за услуги, получат перерасчёт по статье «содержание и ремонт». Это не первый случай, когда действия паратунских властей служат поводом для обращений населения в Думу Елизовского района и в правонадзорных органы. Ранее, жители посёлка Термальный собрали подписи под коллективным посланием с просьбой вмешаться в ход паратунской коммунальной реформы. Сельчане жаловались на то, что накануне нового отопительного сезона чиновники силой навязывают кабальные условия подачи горячей термальной воды. Побывав на месте событий, заместитель председателя Думы Елизовского района Светлана Болтенко отметила, что поселковые власти отгородились от граждан «стеной непонимания» пообещав сельчанам полную поддержку со стороны Думы в решении коммунальных проблем.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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