Клубные тусовщики утонули в море пены (фоторепортаж)

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Подобная пенная вечеринка проходила в «Давыдове» уже не в первый раз, и в этом сезоне она стала завершающей. В минувшую пятницу танцевальная площадка едва вместила всех желающих.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» организаторы вечеринки, для проведения пенной дискотеки в клубе установили специальный аппарат, который призван извергать кубометры пены прямо на разгоряченных посетителей. А чтобы пена не заполнила всё пространство вокруг, танцпол оградили невысокой стеной из полиэтилена.

Этой безумной пенной ночью клубная публика тусила под музыку специального гостя из Санкт-Петербурга, резидента клубов "Tunnel" и "Грибоедов - Dj SOBERSOUL. Известный диджей обеспечил гостям клуба настоящий музыкальный бум. Но все же посетители жаждали одного – пены! И вот в самый разгар вечеринки, когда публика достаточно раскрепостилась и разогрелась, наступил самый долгожданный момент, и вечеринка по-настоящему превратилась в пенную.

Весь танцпол в считанные минуты наполнился белой, пушистой пеной. Кстати, облака белоснежной пены могут достигать человеческого роста и накрывать посетителей с головой, но не стоит волноваться, так как пена не причинит вреда ни одежде и обуви, ни интерьеру заведения. За исключением того, что все, попавшие под обстрел пенной пушки, будут насквозь мокрые.

Пенная вакханалия длилась до самого утра. На вопрос, чем же так привлекают пенные вечеринки, постоянные завсегдатаи подобных тусовок ответили: «Море пены, в которой можно позволить себе все, ну… или почти все… И конечно, определенная доля эротизма, ведь девушки в мокрых майках просто поражают воображение!»