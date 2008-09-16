На фуникулере во Владивостоке продолжают взрывать(фоторепортаж)

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В минувшие выходные на строительстве тоннеля в районе фуникулера во Владивостоке продолжались буровзрывные работы.

Как рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» заместитель генерального директора по буровзрывным работам ООО «Гидротехника», Почётный строитель России Анатолий Сагирович Сафин, « условия взрывных работ очень сложные, поэтому ведём их малыми взрывами, чтобы не разрушить здания фуникулёра и ДВГУ.

Сегодня (в субботу- Прим. Ред.) взрываем прямо под стенкой фуникулёра. Углубляемся на 6,5 метров. Сейчас сделали дополнение к проекту, которые позволят сохранить целым и невредимым сооружения фуникулёра.

К сожалению, мы не знаем, как его строили в 1962 году. Если что-либо нарушим, восстановить будет невозможно. Кроме того, строительству мешают грунтовые воды. Впрочем, все эти трудности нас не пугают. Уже к концу сентября взрывные работы будут закончены, останется только укладка бетона.

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