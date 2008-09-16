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Posted 16 сентября 2008, 01:55

Published 16 сентября 2008, 01:55

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

На фуникулере во Владивостоке продолжают взрывать(фоторепортаж)

16 сентября 2008, 01:55
В минувшие выходные здесь проходили очередные буровзрывные работы
ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В минувшие выходные на строительстве тоннеля в районе фуникулера во Владивостоке продолжались буровзрывные работы.
Как рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» заместитель генерального директора по буровзрывным работам ООО «Гидротехника», Почётный строитель России Анатолий Сагирович Сафин, « условия взрывных работ очень сложные, поэтому ведём их малыми взрывами, чтобы не разрушить здания фуникулёра и ДВГУ.
Сегодня (в субботу- Прим. Ред.) взрываем прямо под стенкой фуникулёра. Углубляемся на 6,5 метров. Сейчас сделали дополнение к проекту, которые позволят сохранить целым и невредимым сооружения фуникулёра.
К сожалению, мы не знаем, как его строили в 1962 году. Если что-либо нарушим, восстановить будет невозможно. Кроме того, строительству мешают грунтовые воды. Впрочем, все эти трудности нас не пугают. Уже к концу сентября взрывные работы будут закончены, останется только укладка бетона.
Наша компания - ведущая на Дальнем Востоке в области буровзрывных работ.
Кстати, в столице Приморья мы работали во всех районах: на улицах Вострецова, Давыдова. Подготовили площадку для строительства в районе улицы Новожилова и т.д. и т.п. Отмечу, что наша компания единственная во Владивостоке, которая производит такие работы в стесненных условиях».
#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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