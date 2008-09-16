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Posted 16 сентября 2008, 05:46

Published 16 сентября 2008, 05:46

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Народные избранники понимают нужды приморской медицины

16 сентября 2008, 05:46
«Депутаты слышат нас, понимают, о чем идет разговор, с их помощью удается решить много проблем», - утверждают приморские врачи

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Приморские депутаты отметили Почетной грамотой Законодательного Собрания коллектив хирургического отделения «Краевой клинической больницы №»". Её вручил заместитель председателя комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Эдуард Алексеев.
«Сегодня у нас есть повод для того, чтобы еще раз поблагодарить вас за гуманный труд и за ту помощь, которую вы оказываете приморцам. Национальный проект «Здоровье» направлен на то, чтобы поддержать врачей, вывести на достойный уровень российскую медицину. Сегодня в Приморском крае также действует ряд краевых целевых программ, главная цель которых – улучшить здоровье населения Приморского края», – подчеркнул депутат.
По мнению главного врача Краевой клинической больницы №2 Антонины Алексашкиной, депутатским корпусом проводится очень солидная работа в сфере здравоохранения. «Депутаты слышат нас, понимают о чем идет разговор, с их помощью удается решить много проблем. Главная из них – это финансирование. Если говорить о различных направлениям деятельности, то, прежде всего, это программы профильные для нашей больницы – "Онкология", "Сахарный диабет". Для лечения больных наблюдающихся в онкогемотологическом и хирургическом отделениях, где лечат осложнения сахарного диабета, нужны большие финансовые средства на медикаменты. Депутаты и краевая администрация понимают это, и откликаются на наши просьбы. И оттого, насколько правильно подходит администрация края и депутаты к решению этих наших проблем зависит настолько увереннее будем себя чувствовать наши пациенты и мы», - говорит она.
Отметим, что коллектив Краевой клинической больница №2 насчитывает около 1200 сотрудников: врачей, медсестер, технического персонала, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Приморья.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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