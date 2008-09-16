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Posted 15 сентября 2008, 21:50

Published 15 сентября 2008, 21:50

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Пропавший на Камчатке альпинист до сих пор не найден

15 сентября 2008, 21:50
Сюжет
Происшествие
Спасатели уверены в успехе поисковой операции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА –
21-летний Антон Волотов из Челябинска, пытавшийся одолеть в одиночку Ключевской вулкан, до сих пор не найден.
Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в краевом Управлении ГО и ЧС,
несмотря на постоянные поиски шестерых спасателей, которые находятся на отметке 3,4 километра, где предположительно парень и сорвался вниз, следов его пребывания не обнаружено.
Сотрудники МЧС спустились в базовый лагерь, откуда после отдыха вновь продолжат поиск. Спасатели уверены в успехе поисковой операции.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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