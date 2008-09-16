Пропавший на Камчатке альпинист до сих пор не найден

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА –

21-летний Антон Волотов из Челябинска, пытавшийся одолеть в одиночку Ключевской вулкан, до сих пор не найден.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в краевом Управлении ГО и ЧС,

несмотря на постоянные поиски шестерых спасателей, которые находятся на отметке 3,4 километра, где предположительно парень и сорвался вниз, следов его пребывания не обнаружено.

Сотрудники МЧС спустились в базовый лагерь, откуда после отдыха вновь продолжат поиск. Спасатели уверены в успехе поисковой операции.

