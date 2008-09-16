В храмах Хабаровского края проходят заупокойные богослужения по погибшим в Южной Осетии

ХАБАРОВСК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня — в сороковой день с начала кровопролития в Южной Осетии — по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в православных храмах России начались заупокойные богослужения по погибшим в ходе грузино-югоосетинского конфликта. К миру и молитве за пострадавших Его Святейшество призывал с самого начала трагических событий. В храмах Русской православной церкви совершались заупокойные литии и панихиды.

В Хабаровске заупокойное богослужение состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Его провел архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк.

В специально составленной молитве о мире на Кавказе говорится: «И ныне даруй мир Твоим рабам — всем живущим на Кавказской земле, особенно многострадальному народу Южной Осетии, утверди у народов наших друг ко другу любовь, угаси всякую распрю, отыми все разногласия и соблазны».

