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Posted 16 сентября 2008, 03:34

Published 16 сентября 2008, 03:34

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

В храмах Хабаровского края проходят заупокойные богослужения по погибшим в Южной Осетии

16 сентября 2008, 03:34
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе его провел архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк

ХАБАРОВСК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня — в сороковой день с начала кровопролития в Южной Осетии — по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в православных храмах России начались заупокойные богослужения по погибшим в ходе грузино-югоосетинского конфликта. К миру и молитве за пострадавших Его Святейшество призывал с самого начала трагических событий. В храмах Русской православной церкви совершались заупокойные литии и панихиды.
В Хабаровске заупокойное богослужение состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Его провел архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк.
В специально составленной молитве о мире на Кавказе говорится: «И ныне даруй мир Твоим рабам — всем живущим на Кавказской земле, особенно многострадальному народу Южной Осетии, утверди у народов наших друг ко другу любовь, угаси всякую распрю, отыми все разногласия и соблазны».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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