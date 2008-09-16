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Posted 15 сентября 2008, 20:45

Published 15 сентября 2008, 20:45

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

В Приморье поступил миллиард рублей

15 сентября 2008, 20:45
Это часть средств, предусмотренных на строительство моста через бухту Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В краевой бюджет поступили деньги на строительство моста через бухту Золотой Рог - один миллиард рублей. Это – только часть средств, необходимых для строительства моста.
Напомним, ранее на счет генерального строительного подрядчика моста - ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», было переведено 675 миллионов рублей. Деньги предназначаются на приобретение материалов и специального оборудования.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, на эти средства будет продолжено строительство подземного тоннеля в районе фуникулера, с которого начнется въезд на мост, а также двух пилонов будущего моста.
Мост через Золотой Рог возводится в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке и станет важной составляющей транспортной инфраструктуры города. Мост соединит два района краевой столицы – центр и Чуркин, что снизит транспортные издержки для жителей, ускорит проезд, улучшит экологическую обстановку.
По словам специалистов, мост через бухту Золотой Рог будет сдан в эксплуатацию через 39 месяцев, а тоннель в районе фуникулера планируется построить уже к декабрю этого года. Бетонирование туннеля займет порядка трех месяцев.




#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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