Во Владивостоке остановлена незаконная стройка

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Судебные приставы потребовали прекратить строительство восемнадцатиэтажного дома на улице Ладыгина во Владивостоке. Об этом сообщает ИТА «Панорама».

Стройка возле второго дома на Ладыгина началась неожиданно, общественные слушания, как положено по закону, застройщики не проводили. На месте автостоянки день за днем вырастал 18-этажный гигант. Жильцы написали жалобы во все инстанции, результат появился через два года. На стройку пришли судебные приставы - Ленинский районный суд постановил- из-за отсутствия разрешения на строительство запретить двум строительным компаниям "Макрос" и "Пасифик", а также иным лицам строительство объекта. На площадке — только охранник, говорит, что строит частный предприниматель, а где он, неизвестно.

Андрей, охранник стройки «Я насколько знаю, запрещения не было, но вот пристав говорит есть постановление. лично для меня это новость. все мы люди законопослушные, если есть предписание, мы остановим стройку»

То же самое говорили и неделю назад, когда приставы приезжали первый раз. Только за это время на вроде бы остановленной стройке возвели стены на двух этажах, вырыли котлован и вывезли несколько десятков тонн грунта. Но сегодня на стройке всего четверо рабочих, граждан Китая. Покидать стройплощадку не хотели в течение часа, работы невпроворот. Когда им объяснили, что строить не нужно, они спешно покинули дом. А хозяева стройки сами вышли на связь с приставами. На этот раз приставы неуклонны — машины со стройки убрать, ворота опечатать.

Евгений Сафронов, судебный пристав-исполнитель «Если она продолжится, будем ездить все время проверять. ну скорее всего суд решит, либо сносить либо продолжение. естественно, продолжаться не будет такое»

Все квартиры в этом доме уже проданы- горожан привлекла цена- 40 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как в среднем по городу квадрат доходит до 60 тысяч. Сдать в эксплуатацию- две компании-застройщика обещали в первом квартале следующего года. Сегодня представитель компании явился к судебным приставам и заявил, что будет обжаловать решение суда. Дело до сих пор находится в Ленинском суде, если застройщики предъявят все разрешения на строительство, будет вынесено иное постановление, и дом достроят до конца. А прецеденты с остановкой строительства уже были: приставы опечатывали площадки на Толстого и Красного знамени. Стройка здесь так и не возобновилась

