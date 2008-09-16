Во Владивостоке произошла перестрелка между случайными прохожими (ВИДЕО)

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Ночью на улице Жигура в магазине два человека устроили перепалку с продавцами и другими покупателями. Затем один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в покупателя. У стрелявшего отобрали оружие и драка продолжилась.

В результате, в больнице оказались 2 человека — один с огнестрельным ранением, другой — с ушибами и кровоподтеками. Наряд вневедомственной охраны прибыл на месте событий уже через несколько минут после выстрела и задержал остальных участников драки.

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