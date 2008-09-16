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Posted 16 сентября 2008, 00:35

Published 16 сентября 2008, 00:35

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Во Владивостоке произошла перестрелка между случайными прохожими (ВИДЕО)

16 сентября 2008, 00:35
Сюжет
Происшествие
В результате, в больнице оказались 2 человека — один с огнестрельным ранением, другой — с ушибами и кровоподтеками

ВЛАДИВОСТОК. 16 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Ночью на улице Жигура в магазине два человека устроили перепалку с продавцами и другими покупателями. Затем один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в покупателя. У стрелявшего отобрали оружие и драка продолжилась.
В результате, в больнице оказались 2 человека — один с огнестрельным ранением, другой — с ушибами и кровоподтеками. Наряд вневедомственной охраны прибыл на месте событий уже через несколько минут после выстрела и задержал остальных участников драки.
Подробности в сюжете ИТА «Панорама»видео

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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