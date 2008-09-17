Приморские депутаты заслушали отчет о реализации программы благоустройства дворовых территорий

ВЛАДИВОСТОК. 17 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В ходе сентябрьского заседания Законодательного Собрания Приморского края депутаты заслушали отчет о реализации краевой целевой программы «Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края» на 2005-2006 годы».

Эта программа была законодательно утверждена в марте 2005 года, ее действие охватывало период до 2005 года. Объем финансирования программы составлял 250 млн. рублей: 200 млн. рублей - на объекты краевого центра, 50 - на муниципальные образования Приморского края.

Открытые конкурсы по выполнению мероприятий Программы были проведены в августе-сентябре 2005 года, причем по Владивостоку открытый конкурс состоялся только по двум лотам из 54-х лотов. Фактический объем работ был выполнен в сумме около 50,34 млн. рублей, в том числе: 46, 33 млн. рублей - по муниципальным образованиям Приморского края; 4,01 млн. рублей - по городу Владивостоку.

Неисполнение Программы в 2005 году связано с невыполнением мероприятий по благоустройству в периоды с пониженной температурой наружного воздуха, т. к. работы по благоустройству дворовых территорий носят сезонный характер и выполняются лишь при положительной температуре. В марте 2006 года законодатели внесли изменения в данную программу, продлив срок ее действия на 2006 год. Объем финансирования Программы на 2006 год составил 78 млн. рублей, которые расходовались на благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края». В 2006 году объем выполненных работ составил около 69,35 млн. рублей, в том числе 20,85 млн. рублей - по городу Владивостоку; 48,50 млн. рублей - по муниципальным образованиям Приморского края.

В 2005 году в соответствии с программными мероприятиями выполнено:

укладка асфальтобетонных покрытий - 96 431 кв.м.; ремонт асфальтобетонных покрытий - 27 738 кв.м.; обустройство детских площадок и установка малых архитектурных форм - 22 шт.; ремонт ливневой канализации - 662 п.м.; ремонт уличного освещения - 22 900 п.м.

В 2006 году в соответствии с программными мероприятиями выполнено:

укладка асфальтобетонных покрытий - 83 348,6 кв. м; ремонт асфальтобетонных покрытий - 5 647,8 кв. м; обустройство детских площадок и установка малых архитектурных форм - 582 штук; сооружение подпорных стенок - 264 шт.; ремонт уличного освещения - 2 500 п.м.; укладка покрытий из брусчатки - 1 012 кв. м; проложено водопропускных труб и водопропускных лотков - 73,6 м3. Таким образом, все мероприятия, запланированные в Программе, выполнены.

Законодатели Приморья приняли отчет о программе и предложили продолжить работу в данном направлении и разработать аналогичную программу на следующий год.

