Владимир Николаев проходит курс лечения в Таиланде

ВЛАДИВОСТОК. 18 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев проходит курс лечения в одном из медицинских учреждений Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале сентября Владимир Николаев перенес операцию на горле и сейчас проходит послеоперационное лечение. Состояние здоровья бывшего градоначальника не внушает опасений, однако не исключена повторная операция.



