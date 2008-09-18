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Posted 18 сентября 2008, 01:57

Published 18 сентября 2008, 01:57

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Владимир Николаев проходит курс лечения в Таиланде

18 сентября 2008, 01:57
Экс-мэр Владивостока перенес операцию на горле

ВЛАДИВОСТОК. 18 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев проходит курс лечения в одном из медицинских учреждений Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале сентября Владимир Николаев перенес операцию на горле и сейчас проходит послеоперационное лечение. Состояние здоровья бывшего градоначальника не внушает опасений, однако не исключена повторная операция.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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