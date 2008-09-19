Требования трудового коллектива КнААПО поддержали профсоюзы края, территориальные профсоюзы ПРОФАВИА и предприятия авиастроения

ХАБАРОВСК. 19 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В ходе коллективных действий профсоюза Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения имени Ю.А. Гагарина собрано около 4 тысяч подписей под обращением авиастроителей с требованием о сохранения государственных гарантий повышенного размера оплаты труда работников, проживающих в районах с особыми климатическими условиями. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила заведующая пресс-центром Хабаровского крайпрофобъединения Ирина Мустафина.

По ее словам, принятым Федеральным законом № 54-ФЗ из Трудового кодекса РФ была исключена норма, трактующая понятие минимального размера оплаты труда. Вследствие этого работодатель включает теперь в состав МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе за работу в условиях Крайнего Севера и в приравненных к нему районах, которые ранее выплачивались сверх минимальной заработной платы. В результате реальная заработная плата северян с учетом уровня прожиточного минимума снизилась по сравнению с другими регионами, как и по сравнению с предприятиями авиастроительной отрасли. В первую очередь это коснулось низкооплачиваемых категорий работников.

Справедливые требования комсомольских авиастроителей поддержало Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов и его членские организации, которые выразили солидарность с действиями первичной профсоюзной организацией ОАО «КнААПО». В письме, направленном в поддержку профсоюза предприятия, говорится: «Солидарны также с предложением авиастроителей о необходимости восстановления в Трудовом кодексе РФ норм о недопустимости включения в состав МРОТ выплат компенсационного характера в виде районного коэффициента и процентной надбавки северянам».

Солидарность с комсомольчанами выразили также профсоюзные комитеты предприятий отрасли – ОАО «Корпорация «Иркут» (г.Иркутск), «Пермские моторы» (г.Пермь), ОАО ААК «Прогресс» (г.Арсеньев), а также территориальные организации ПРОФАВИА из Омска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Татарстана. В обращении Московской городской организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности, поддержавшей законные требования, выдвинутые профсоюзным комитетом КнААПО, говорится: «Мы считаем, что достойная заработная плата на предприятии и ее постоянная индексация – это стабильная работа коллектива по выпуску авиационной продукции мирового класса. Уверены, что трудовой коллектив КнААПО своими действиями и сплоченностью добьется поставленной цели».

