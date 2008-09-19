Уссурийские депутаты выступили против армии

ВЛАДИВОСТОК. 19 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В приморском городе Уссурийске прошел товарищеский матч между работниками местной Думы и сборной ветеранов Пятой Армии.

Как сообщили в районной гордуме, инициатива такой товарищеской встречи исходила от командующего Пятой Армией. Своим примером играющие хотели показать, что здоровый образ жизни - одно из приоритетных направлений и среди законотворцев, и среди военных.

С первого сета стало ясно, что преимущество целиком на стороне думцев. Первые две партии они выиграли без усилий. Армейцы не сдавались и оставили за собой третий сет.

Так как игра шла до трёх побед, основная борьба развернулась именно в третьей партии. Команды следовали друг за другом в затылок, и победа в матче оставалась под вопросом. Но, увеличив темпы и мобилизовав силы, представители уссурийской Думы всё-таки одолели защитников отечества. Итог встречи 3:1. Силовая структура уступила законодательной.

