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Posted 19 сентября 2008, 02:13

Published 19 сентября 2008, 02:13

Modified 17 сентября 2022, 13:36

Updated 17 сентября 2022, 13:36

Уссурийские депутаты выступили против армии

19 сентября 2008, 02:13
Сюжет
Спорт
Силовая структура уступила законодательной

ВЛАДИВОСТОК. 19 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В приморском городе Уссурийске прошел товарищеский матч между работниками местной Думы и сборной ветеранов Пятой Армии.
Как сообщили в районной гордуме, инициатива такой товарищеской встречи исходила от командующего Пятой Армией. Своим примером играющие хотели показать, что здоровый образ жизни - одно из приоритетных направлений и среди законотворцев, и среди военных.
С первого сета стало ясно, что преимущество целиком на стороне думцев. Первые две партии они выиграли без усилий. Армейцы не сдавались и оставили за собой третий сет.
Так как игра шла до трёх побед, основная борьба развернулась именно в третьей партии. Команды следовали друг за другом в затылок, и победа в матче оставалась под вопросом. Но, увеличив темпы и мобилизовав силы, представители уссурийской Думы всё-таки одолели защитников отечества. Итог встречи 3:1. Силовая структура уступила законодательной.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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