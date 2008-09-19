В Хабаровске подвели итоги конкурса учреждений дополнительного образования «Зажги свою звезду»

ХАБАРОВСК. 19 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Гордостью Хабаровска назвал мэр города Александр Соколов победителей смотра-конкурса учреждений дополнительного образования «Зажги свою звезду».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, он проводится второй год, чтобы придать стимул педагогам в раскрытии талантов юных хабаровчан. Имена многих воспитанников учреждений дополнительного образования Хабаровска известны не только в краевом центре, но и за его пределами. Кто из горожан не знает Людмилу Миланич, Ирину Никифорову и Игоря Желтоухова? А ведь когда-то и они занимались в кружках единственного тогда в городе Дворца пионеров. Сегодня в Хабаровске работают 17 учреждений дополнительного образования, где в студиях, кружках и секциях, а их более 1500, занимается свыше 21 тысячи школьников. Искорки таланта умеют в них разглядеть и развить такие опытные педагоги, как Зоя Масайтене, Полинария Романова, Тамара Митрофанова, Галина Черепанова, Сергей Кидин, Юрий Спектор, Леонид Червоненко, Генрих Коринский и их коллеги.

Конкурс проходил в три этапа, и назвать победителей было очень сложно, говорит главный специалист управления образования администрации Хабаровска Татьяна Гузеева, поскольку каждый коллектив уникален и замечателен по-своему, в каждом работают талантливые педагоги, отдающие детям не только свои знания, опыт, но и свое сердце. Но по условиям конкурса только троих называют победителями.

Ими в этом году стали Дворец детского творчества, Центр детского творчества «Гармония» и Центр эстетического воспитания детей.

Еще 14 учреждений дополнительного образования получили памятные знаки и денежные сертификаты достоинством в пять и десять тысяч рублей. А победителям вручена премия в размере 40 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования и памятные знаки в виде хрустального шара. Хрустальный шар на открытой ладони, по замыслу организаторов, символизирует безграничные возможности воспитанников учреждений дополнительного образования, которых сегодня знают на всем земном шаре, и хрупкость мира ребенка, который бережно лелеют наставники.



