Золотая медаль досталась ученому из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 19 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Премии имени М.В. Ломоносова и золотой медали удостоена главный научный сотрудник Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии наук (БПИ ДВО РАН), доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Зинаида Максимовна Азбукина (Зюмабике Мингазетдинова).

З.М. Азбукина – признанный авторитет. Крупнейший в России миколог – специалист по ржавчинным грибам, возбудителям болезней хлебных злаковых растений (пшеницы). Более сорока лет работает она в Биолого-почвенном институте. 17 лет З.М. Азбукина руководила лабораторией низших растений БПИ – уникальным научным подразделением для всей Сибири и Дальнего Востока, пользующимся безусловным авторитетом у учёных страны и мира. урединологией – наукой о ржавчинных грибах – занимается без малого шесть десятков лет, со времени поступления в аспирантуру Дальневосточного филиала АН СССР в 1949 году. Её работа «Ржавчинные грибы на злаках Приморского края» стала первой защищённой на Дальнем Востоке кандидатской диссертацией.

Занимаясь исследованием всех групп ржавчинных грибов на всех группах сосудистых растений З.М. Азбукина исколесила Дальний Восток от Северного Ледовитого океана до юга Приморья, не раз бывала на Колыме, в Приамурье, на Камчатке, Курилах и Командорских островах, с китайскими коллегами проехала весь Северо-Восток КНР.

Под руководством и при участии З.М. Азбукиной началась работа по созданию многотомной книжной серии по низшим растениям, грибам и мохообразным Дальнего Востока России. Издано пять томов серии. Ведётся составление фундаментального «Определителя грибов России».

Высокой общественной награды – звания лауреата премии имени М.В. Ломоносова и золотой медали – Почётный член Российского ботанического общества Зинаида Максимовна Азбукина удостоена Постановлением Президиума Национального Комитета общественных наград за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной науки и образования Государства Российского.



