Американскую говядину и свинину удостоили чести

ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сельскохозяйственное торговое представительство США традиционно принимает участие во Владивостокском кулинарном фестивале. В этом году в 5-м кулинарном фестивале приняли участие около 10 тысяч специалистов из всех уголков Дальнего Востока Российской Федерации. Генеральный консул США Том Армбрустер поздравил участников и организаторов на церемонии открытия 12 сентября и получил диплом, присужденный сельскохозяйственному торговому представительству США за постоянную поддержку местной индустрии гостеприимства, сообщает Генконсульство США во Владивостоке.

Более 350 участников посетили информационный стенд представительства, чтобы узнать больше об американской птице, говядине и свинине, Калифорнийском миндале, вине и фруктах. Мастер-класс «Школа американских продуктов» был посвящен меню, включающим мясо индейки, чизкейк, круассаны, булочки с корицей, миндаль, груши, виноград и калифорнийские вина. Сельскохозяйственное торговое представительство США представило таких экспертов, как Галина Кочубеева (Американская федерация экспортеров мяса), Марина Дахнова (Тайсон Фудс) и Джон Тоасперн (Американский совет по маркетингу картофеля). Сабрина Инь, глава Сингапурского представительства Американской федерации экспортеров мяса, провела мастер-класс и семинар, посвященные американской говядине и свинине.

