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Posted 19 сентября 2008, 21:32

Published 19 сентября 2008, 21:32

Modified 17 сентября 2022, 13:36

Updated 17 сентября 2022, 13:36

Анонсы 20 сентября

19 сентября 2008, 21:32
Сегодня во Владивостоке: конкурс «Лучшая молодая семья» и отбор участников в народное шоу «Минута славы»

ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября стартует первая краевая студенческая олимпиада «Налоги и общество». Цель олимпиады - развитие интереса к изучению налогового законодательства, формирование налоговой культуры и популяризации профессии «Экономист-специалист по налогообложению».


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября для юношей, закончивших службу в рядах Российской Армии (или освобожденных от службы), состоится конкурс на право работы в должности вожатого Всероссийского детского центра «Океан». Начало в 10.00. Справки по телефонам: (4232) 304-144 и 304-229.


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября в рамках Года семьи в Российской Федерации, на набережной Спортивной гавани краевого центра пройдет общегородской конкурс "Лучшая молодая семья Владивостока". Начало в 16.00.


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября с 11.00 до 19.00 в клубе «Паллада» (ул. Луговая, д. 52а) народное телешоу «Минута славы» проведет кастинг по отбору талантливых участников для нового сезона популярной программы.


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября откроется Первый фестиваль молодых ди-джеев. Фестиваль пройдет в бухте Шамора на пляже "Вояж". Фестиваль откроется в 22.00 и продлится до 5 часов утра.


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября на картодроме «Змеинка»пройдут соревнования по дрифтингу. Начало соревнований в 13:00.


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября в спорткомплексе «Трудовые резервы» состоится открытие турнира г.Владивостока по греко-римской борьбе, посвященного памяти В.Г. Нечаюка. Соревнования продлятся 2 дня. Начало в 11.00


ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября на акватории Амурского залива состоится первенство г.Владивостока по парусному спорту «Осенний лист» Соревнования продлятся два дня. Начало в 12.00.


БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 сентября на стадионе «Спартак» пройдет рок-фестиваль «Рок во имя жизни».





#Денис Объедкин#Новости#Общество
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