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Posted 19 сентября 2008, 21:38

Published 19 сентября 2008, 21:38

Modified 17 сентября 2022, 13:36

Updated 17 сентября 2022, 13:36

Приморцы празднуют рождество Богородицы

19 сентября 2008, 21:38
Праздник посвящен воспоминанию рождения Матери Иисуса Христа - Пресвятой Девы Марии

ВЛАДИВОСТОК. 20 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - рождество Богородицы. В Новом Завете содержится крайне мало сведений о жизни Богородицы и событие, отмечаемое в этот день, зафиксировано только в церковном предании.
В предании сообщается о том, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким, происходивший из рода царя Давида, и Анна - из рода первосвященников. Дева Мария была рождена по особому обетованию Бога, данного Иоакиму и Анне, когда они уже были в преклонном возрасте. Имя Богородицы было указано ангелом, который возвестил родителям и о самом ее рождении.
Празднуя Рождество Богородицы, христиане подчеркивают, насколько важная роль отведена Деве Марии в осуществлении божественного плана спасения человечества.
Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко второй половине V века. Примерно в это же время праздник был включен в церковный календарь. Рождество Богородицы является одним из великих праздников и отмечается в течение 6 дней - с 7 по 12 сентября.
Уже сегодня вечером в православных храмах России начнутся торжественные службы в честь этого события.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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