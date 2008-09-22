Около 160 пассажиров "Дальавиа" вылетели из Хабаровска на Камчатку

ВЛАДИВОСТОК. 22 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Около 160 пассажиров "Дальавиа", которые не могли улететь из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский из-за долгов авиакомпании перед Хабаровским аэропортом, отправлены в понедельник к месту назначения, сообщпет РИА Новости.

В сентябре этого года банковские счета "Дальавиа" заблокированы по решению суда из-за долгов Хабаровскому аэропорту, которые составили более 240 миллионов рублей. В минувшую пятницу компания приостановила продажу авиабилетов на все направления. Несколько сотен пассажиров компании в разных аэропортах ожидают вылета.

"В настоящее время в Хабаровске осталось 17 пассажиров, ожидающих вылета на Камчатку, более сложная обстановка сложилась с вылетом людей в Магадан, отправления туда ждут 120 человек, делается все возможное, чтобы во вторник они улетели к месту назначения", - сказал представитель "Дальавиа".

Он уточнил также, что в Хабаровск из Петропавловска-Камчатского ожидают вылета 95 человек, еще около 40 - из Магадана.

По словам собеседника, 170 человек с задержанных рейсов, вынужденных оставаться в Хабаровске, обеспечены местами в гостиницах, им доставляется питание.

Собеседник отметил также, что временным управляющим "Дальавиа" вместо Валерия Чичилимова стал первый заместитель гендиректора "Владивосток авиа" Игорь Багельфер. С понедельника он приступил к своим обязанностям.



