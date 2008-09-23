Арсеньев отметил свой день рождения

ВЛАДИВОСТОК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные город Арсеньев отметил свой 106-й день рождения. Накануне праздника состоялось торжественное награждение жителей города и трудовых коллективов грамотами главы и Думы городского округа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Арсеньевского городского округа, в большом зале администрации собрались передовики производства, лучшие работники бюджетной сферы города, представители федеральных структур. С приветственными словами к арсеньевцам обратились глава города Н.Г. Ермишкин и председатель Думы Д.Ф. Подленный. Николай Григорьевич и Демьян Федорович поздравили жителей города с праздником, поблагодарили их за добросовестный труд, большой вклад в развитие Арсеньева и выполнили приятную миссию – вручили грамоты и благодарности.

Торжественное собрание, посвященное Дню рождения города, состоялось в зале музыкальной школы. На нем присутствовали представители администрации Приморского края, депутаты Законодательного собрания, члены трудовых коллективов города, ветераны войны и труда, представители общественности. С приветственным словом к арсеньевцам обратился глава городского округа Н.Г. Ермишкин. Николай Григорьевич подвел итоги социально-экономического развития Арсеньева за минувший год, остановился на итогах работы и перспективах. Представитель администрации края Владимир Николаевич Завертяев зачитал приветственный адрес арсеньевцам от губернатора Приморского края С.М. Дарькина. Поздравления жителям города передал Депутат Государственной Думы В.И. Усольцев. Со словами приветствия к горожанам обратились председатель Думы городского округа Демьян Федорович Подленный, депутаты Законодательного Собрания Юрий Петрович Денисенко и Владимир Георгиевич Беспалов.

По традиции накануне Дня города пополнился список арсеньевцев, которые носят звание «Почетный житель города». В торжественной обстановке под аплодисменты арсеньевцев удостоверения о присвоения этого звания были вручены ветерану войны и труда, Заслуженному учителю Николаю Максимовичу Каряка и ветерану труда, заместителю председателя общественной организации «Арсеньевский городской совет пенсионеров» Борису Ивановичу Юрасову.

К празднику обновлена городская Доска почета. Свидетельства о занесении на Доску почета вручены двадцати трем представителям трудовых коллективов города. Группа арсеньевцев награждена почетными грамотами Законодательного Собрания. А двум представителям культуры города вручены благодарности министра культуры коммуникаций – руководителю вокально-инструментального ансамбля «Горизонт» ДК «Прогресс» Евгению Ступину и зав. отделом художественной самодеятельности, руководителю народного ансамбля танца «Аралия» Елене Миненко.

На сцену под аплодисменты зрителей вышли участники конкурса моделей боевой техники, который проходил в нашем городе в течение годы. Мальчишки продемонстрировали модели, изготовленные своими руками. Победители были награждены грамотами и призами.

В тот же день были названы победители еще одного конкурса - «Арсеньев – наш дом», который продолжался в течение летних месяцев. Первые места в номинациях «Лучший балкон», «Лучшее подворье», «Лучший подъезд» присуждены Алле Лаврентьевне Горбуновой, Ларисе Георгиевне Ткачук, жителям подъезда № 3 по ул. Победы, 9 и жителям этого же дома в номинации «Лучший дворик».

Продолжилось торжественное собрание праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов Дворца культуры «Прогресс», учащихся музыкальной и цирковой школ города, которые специально к празднику подготовили новые номера.

В выходные дни праздник продолжился в парке «Восток» и на площади возле ДК «Прогресс». Для ребят была развернута большая игровая программа, которую вели педагоги дополнительного образования. Работали торговые ряды. Днем в парке, а после обеда возле Дворца культуры арсеньевцы увидели великолепные концертные программы, которые показали гости – творческие коллективы из Анучина, Кавалерова, Дальнегорска, Пограничного района, Хабаровска, Владивостока. Многие арсеньевцы семьями посетили музей ОАО ААК «Прогресс» и музей истории города Арсеньева. В дни праздника прошли спортивные состязания, посвященные празднику. Концерт для маленьких арсеньевцев подготовили воспитанники «Веселой арены».

Приятным сюрпризом для горожан стал парад молодоженов, которые зарегистрировали свой брак в день города. Молодожены прошли по улице Калининской к Дворцу культуры «Прогресс». Молодых супругов тепло поздравили глава городского округа и председатель Думы, пожелав им любви и счастливой семейной жизни. Каждая пара получила отличный подарок от магазина «Домотехника».

Завершили концертную программу лучшие творческие коллективы Арсеньева, которыми славен наш город. Зрители, собравшиеся возле ДК «Прогресс», тепло встречали любимых артистов, которые в очередной раз подарили нам, горожанам, отличное настроение. А затем вечернее небо раскрасили огни традиционного праздничного фейерверка.

Накануне Дня города на имя главы городского округа Н.Г. Ермишкина приходили поздравительные открытки, факсы от глав муниципальных образований края, представителей администрации края, депутатов Законодательного Собрания. Поздравил главу города и всех горожан глава г. Владивостока И.С. Пушкарев. В телеграмме, подписанной его именем, есть такие слова: «Основанный в 1902 году в числе первых приморских поселений, за короткое по историческим меркам время город стал современным промышленным центром. Сегодня он обладает значительным потенциалом, год от года наращивая темпы социально-экономического роста. В этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Убежден, что и в дальнейшем связи между нашими городами будут крепнуть».

