«Арсеньевские вести»: Белый дом пахнет серой?

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - На прошедшей неделе, в здании администрации Приморского края, т.е. в Белом доме, события были под стать кинофестивалю. Готовился какой-то сценарий, шло перераспределение ролей, и даже слегка пахло серой и чертовщинкой, пишет газета «Арсеньевские вести».

На прошлой неделе, в разгар кинофестиваля, из администрации Приморского края ушел в другой бизнес вице-губернатор Сергей Сопчук. Плохая или хорошая это новость? Все зависит от того, останется ли Сопчук теперь в Приморье на свободе, или окажется среди других, покинувших Белый дом вице-губернаторов, ожидающих решения, кто в СИЗО, кто под подписку о невыезде?

По городу уже ползут слухи, что политическое укрытие Сопчуку в своей администрации готов предоставить хабаровский губернатор Ишаев. Но, вероятнее всего, не потому что Сопчуку грозит уголовное дело. Причина может быть другая - совершенное на него в феврале покушение так и не раскрыто.

Не менее интересно, кто же сядет на освободившееся место вице-губернатора, на это вечно горячее место рядом с губернатором Дарькиным? Сколько «вице» там уже погорело рядом с нетленным телом нашего губернатора?

