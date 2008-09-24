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Posted 24 сентября 2008, 01:04

Published 24 сентября 2008, 01:04

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

«Арсеньевские вести»: Белый дом пахнет серой?

24 сентября 2008, 01:04
На днях в приморском Белом доме готовился какой-то сценарий, шло перераспределение ролей и даже слегка пахло серой и чертовщинкой, пишет газета

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - На прошедшей неделе, в здании администрации Приморского края, т.е. в Белом доме, события были под стать кинофестивалю. Готовился какой-то сценарий, шло перераспределение ролей, и даже слегка пахло серой и чертовщинкой, пишет газета «Арсеньевские вести».
На прошлой неделе, в разгар кинофестиваля, из администрации Приморского края ушел в другой бизнес вице-губернатор Сергей Сопчук. Плохая или хорошая это новость? Все зависит от того, останется ли Сопчук теперь в Приморье на свободе, или окажется среди других, покинувших Белый дом вице-губернаторов, ожидающих решения, кто в СИЗО, кто под подписку о невыезде?
По городу уже ползут слухи, что политическое укрытие Сопчуку в своей администрации готов предоставить хабаровский губернатор Ишаев. Но, вероятнее всего, не потому что Сопчуку грозит уголовное дело. Причина может быть другая - совершенное на него в феврале покушение так и не раскрыто.
Не менее интересно, кто же сядет на освободившееся место вице-губернатора, на это вечно горячее место рядом с губернатором Дарькиным? Сколько «вице» там уже погорело рядом с нетленным телом нашего губернатора?

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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