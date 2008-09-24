Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов открывается в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) открывается 25 сентября в Хабаровске. На ней будут обсуждаться актуальные проблемы и задачи, которые решают представительные органы местного самоуправления, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.

На пленарном заседании участники конференции рассмотрят ход реализации муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока реформы местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты городской думы расскажут о взаимодействии представительной и исполнительной ветвей местной власти в формировании нормативно-правовой базы муниципалитета. Во второй день конференции состоится заседание «круглого стола», на котором обсудят такие вопросы, как критерии эффективности работы депутатского корпуса, эффективность работы аппарата представительного органа, а также особенности подготовки и проведения муниципальных выборов.



