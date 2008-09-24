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Posted 24 сентября 2008, 04:18

Published 24 сентября 2008, 04:18

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов открывается в Хабаровске

24 сентября 2008, 04:18
Она посвящена проблемам представительных органов местного самоуправления

ХАБАРОВСК. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) открывается 25 сентября в Хабаровске. На ней будут обсуждаться актуальные проблемы и задачи, которые решают представительные органы местного самоуправления, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.
На пленарном заседании участники конференции рассмотрят ход реализации муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока реформы местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты городской думы расскажут о взаимодействии представительной и исполнительной ветвей местной власти в формировании нормативно-правовой базы муниципалитета. Во второй день конференции состоится заседание «круглого стола», на котором обсудят такие вопросы, как критерии эффективности работы депутатского корпуса, эффективность работы аппарата представительного органа, а также особенности подготовки и проведения муниципальных выборов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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