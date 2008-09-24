В Комсомольске-на-Амуре предпринимают экстренные меры для поддержки муниципальной жилищной программы

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Депутаты Комсомольской-на-Амуре городской думы поддержали предложение главы администрации города Владимира Михалёва об увеличении местного бюджета на 52 миллиона рублей для финансирования муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей была принята в 2006 году. С тех пор ежегодно не менее 50 семей получали социальную выплату на покупку квартиры. Средства на реализацию программы поступали из федерального, регионального и местного бюджетов. Однако в этом году из федерального и краевого бюджетов по разным причинам средства не поступили. Власти Комсомольска-на-Амуре, исполнительная и представительная, приняли совместное решение выделить дополнительные средства из городской казны для социальной выплаты молодым семьям, являющимся участниками данной программы. Подверглась корректировке и сама социальная программа.



