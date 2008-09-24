В Магадане Президент РФ первым делом отправился на аффинажный завод

МАГАДАН. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев начал работу в Магаданской области с посещения Колымского аффинажного завода. Предприятие расположено в 80 километрах от Магадана и специализируется на производстве слитков золота и серебра. Дмитрий Медведев познакомился с технологическим циклом переработки сырья драгоценных металлов в золотые и серебряные слитки высшей пробы.

Как рассказал Президенту директор Колымского аффинажного завода Владислав Феоктистов, предприятие получает драгоценный металл из Магаданской области, Чукотки и Якутии от 140 недропользователей.

Дмитрий Медведев поинтересовался размером заработной платы и условиями труда на предприятии. По словам Владислава Феоктистова, в августе 2008 года средняя заработная плата на Колымском аффинажном заводе составила 30 тысяч рублей. Президент побывал также в депозитарии – хранилище слитков серебра и золота, где осмотрел готовую продукцию предприятия, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Магаданской области.

Справка «Восток-Медиа»: Колымский аффинажный завод основан в 1998 году, сегодня там работают 179 человек. В августе предприятие переработало 5,5 тонн золота и 33 тонны серебра. Всего же на переработку с начала года на Колымский аффинажный завод поступило 21 тонна золота и 114 тонн серебра. Завод поставляет готовую продукцию 20 коммерческим банкам и трем специализированным организациям. В 2004 году Лондонской ассоциацией рынка слитков КАЗ включен в список надежных поставщиков золота «Гуд деливери», а в 2006 году статус «Гуд деливери» присвоен и серебряным слиткам, выпускаемым предприятием.





