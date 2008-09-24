Впервые во Владивостоке определят самый лучший интернет-сайт

ВЛАДИВОСТОК. 24 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Это событие проводится в рамках «Недели информационных технологий» с целью повышения информационной культуры общества, а также популяризации интернета и информационных технологий. В церемонии открытия форума участвовали директор департамента связи и информатизации администрации Приморского края Алексей Щуров, директор по развитию бизнеса компании «ТрансТелеКом» Сергей Дружинин и глава компании «Линуксцентр» Павел Фролов.

Первый Приморский интернет форум состоялся в сентябре 2007 года. Основные задачи второго Приморского интернет форума — разработка комплекса мероприятий по популяризации интернет-технологий в Приморском крае на 2008–2009 годы, анализ потребностей интернет-пользователей и существующих ресурсов в приморском сегменте Рунета, а также — повышение профессионального уровня специалистов интернет-отрасли. В программе мероприятий второго Приморского интернет форума ожидается Конференция "Современные интернет-технологии", Круглый стол "Пути развития интернет-отрасли в Приморском крае", Круглый стол "Авторское право в Интернете: защита и использование".

Как сообщил на открытии форума директор компании «Линуксцентр» Павел Фролов, организаторы не обошли своим вниманием и самых юных пользователей интернета. Остается спорным вопрос, со скольки лет ребенок может пользоваться интернетом - с семи лет или же и 4 года вовсе не предел. Тем не менее, уже существует детская услуга – «Тырнет». Ребенок сможет пользоваться интернетом, без риска попасть на «агрессивные» страницы, естественно родители все равно должны будут контролировать этот процесс.

Кроме того, в рамках форума состоится конкурс «25 сайтов Приморья». По мнению организаторов конкурса «25 сайтов Приморья» - это мероприятие должно проводится каждый год, и не только для специалистов, работающих в этой сфере, но и для обычных интернет-пользователей. Конкурс выявит самые полезные и нужные сайты с точки зрения интернет-пользователей. Конкурсная борьба за звание лучшего сайта Приморья развернулась среди 272 сайтов в 12 номинациях. И каждая из номинаций является своеобразным ответом на вопрос «Что можно делать с помощью интернета». Голосование за лучший интернет сайт проводится по версии профессионалов интернет-отрасли и по мнению рядовых интернет-пользователей, вошедших в состав жюри.

Форум во Владивостоке продлится до 26 сентября. В этот же день на торжественной церемонии закрытия будут объявлены победители конкурса «Лучшие приморские сайты»













