Авиастроители вносят свой вклад в развитие Дальневосточного региона

МОСКВА. 25 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральный директор АХК «Сухой» Михаил Погосян примет участие в работе открывающегося 30 сентября в Хабаровске третьего Дальневосточного международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании «Сухой».

Михаил Погосян выступит с докладом, в котором расскажет о развитии отечественного авиастроения и вкладе предприятий холдинга - Комсомольского-на-Амуре производственного объединение имени Ю.А.Гагарина и Новосибирского авиационного производственного объединения им. В.П. Чкалова в развитие региона и создание в нем промышленно-инновационных центров. На этих заводах сегодня реализуются такие важные для будущего российской гражданской и военной авиации проекты как разработка и организация серийного производства среднемагистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100», новейшего многофункционального истребителя Су-35 и истребителя пятого поколения.

Дальневосточный международный экономический форум проходит под эгидой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и при участии межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье», межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское Соглашение», Правительства Хабаровского края. Он посвящен проработке вопросов изменения и ускорения на основе инновационных решений развития Востока России, повышения уровня жизни и закрепления населения путем реализации основных положений Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года в контексте региональной политики на Востоке России и Стратегии развития восточных регионов России до 2025 года.

В течение двух дней состоится обсуждение вопросов, связанных с формированием новой модели национальной экономики, ориентированной на развитие человеческого капитала, перспективами решения демографических и социальных проблем региона, развитием топливно-энергетического комплекса и транспортной системы Востока России. Будут проанализированы проблемы эффективного природопользования и экологические аспекты развития региона, вопросы перевода экономики на инновационные рельсы и развития человеческого капитала.

В рамках хабаровского форума пройдет десятая юбилейная межрегиональная «Приамурская торгово-промышленная ярмарка – 2008», на которой будут представлены новейшие достижения экономики восточных регионов России.



