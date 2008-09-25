В Законодательной Думе Хабаровского края пройдет День местного самоуправления Ванинского района

ХАБАРОВСК. 25 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 26 сентября в Законодательной Думе Хабаровского края состоится День органов местного самоуправления Ванинского района.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Законодательной думы, подобные Дни в краевом парламенте стали традицией. Свои территории уже представили Нанайский, Хабаровский, Комсомольский, Советско-Гаванский районы, город Комсомольск-на-Амуре. Приурочены Дни органов местного самоуправления районов 70-летию Хабаровского края, их цель - совершенствование форм взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края и знакомство с состоянием и перспективами развития территорий.

День органов местного самоуправления Ванинского района пройдет в канун юбилея района, которому в декабре этого года исполняется 35 лет. Сегодня он имеет важное стратегическое значение не только для экономики края, но и всего дальневосточного региона. Так, например, формирование Ванинского транспортно-промышленного узла, в котором находят развитие портовые мощности, припортовая инфраструктура, расширение железнодорожной инфраструктуры, автомобильных дорог, авиасообщения, создание промышленных производств, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктур, является одним из крупнейших территориально-промышленных комплексов в Хабаровском крае.

Среди преимуществ района: свободные территории вдоль побережья, естественные незамерзающие глубоководные бухты, прямой выход на две независимые железнодорожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую, по которым он связан со всеми точками России и странами СНГ.

В этот день в фойе зала заседаний думы будет работать выставка, будет показан видеофильм о муниципальном районе.



