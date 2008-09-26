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Posted 26 сентября 2008, 04:26

Published 26 сентября 2008, 04:26

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

«Главные» лица форума АТЭС-2012 прибывают во Владивосток

26 сентября 2008, 04:26
Предстоит встреча с представителями бизнеса и власти Кореи, выразившими желание вложить инвестиции в объекты саммита

ВЛАДИВОСТОК. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Завтра во Владивосток прибывают лица, имеющие самое непосредственное отношение к подготовке объектов саммита АТЭС-2012.

Это заместитель министра регионального развития Николай Ашлапов, руководитель ФГУ «Дальневосточная Дирекция Росстроя» Александр Дятчин и генеральный директор ООО «Стройкомплекс» Вячеслав Фаткуллин.
В ближайшее время у прибывших лиц состоится официальная встреча с депутатами Думы Владивостока по размещению объектов саммита на полуострове Саперный острова Русский. Также предстоит встреча с представителями бизнеса и власти Кореи, выразившими желание вложить инвестиции в объекты саммита.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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