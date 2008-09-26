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Posted 26 сентября 2008, 03:36

Published 26 сентября 2008, 03:36

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Лечебные учреждения Хабаровска готовы к прививкам против гриппа

26 сентября 2008, 03:36
Ее обязательно должны получить, как минимум, 171 тысяча горожан

ХАБАРОВСК. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Лечебные учреждения Хабаровска готовы к вакцинации горожан против гриппа. Эта прививка теперь включена в так называемый национальный календарь, для предотвращения эпидемии, ее обязательно должны получить, как минимум, 171 тысяча горожан, или 25 процентов населения. В Хабаровске ежегодно прививают больше, что позволяет этого избежать.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, ныне по рекомендации Всемирной организации здравоохранения для стран северного полушария полностью изменен штаммовый состав гриппозных вакцин. В Хабаровск уже поступила первая партия препаратов «Ваксигрипп» и «Инфлюван», стоимость шприца с дозировкой которых составляет 270 рублей.
Планируется, что эту вакцину предприятия приобретут за счет своих средств, чтобы обеспечить прививку не менее 58 тысяч работающих горожан. Уже 31 предприятие и организация заключили договоры для вакцинации 8260 человек. Так поступили, позаботившись о здоровье своих сотрудников, в Тихоокеанском государственном университете, Хабаровском ремонтно-монтажном комбинате, филиале ТЭЦ-3, Хабаровской академии экономики и права. Активно содействует этому страховая компания «Колымская».
Для бесплатной вакцинации определенных категорий населения за счет краевого бюджета закуплена вакцина «Гриппол». Бесплатно привьют всех детей – дошкольников и школьников, студентов высших и средних специальных учебных заведений, работников учреждений здравоохранения и образования, а также взрослых старше 60-ти лет с хроническими заболеваниями.
Официально вакцинация должна начаться первого октября, но она может быть отодвинута из-за задержки поставки препаратов. В любом случае, можно не волноваться - прививки продлятся до середины декабря.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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