У приморских бомжей сменились приоритеты

ВЛАДИВОСТОК. 28 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - По данным Института социально-экономических исследований РАН, в РФ насчитывается 4 миллиона бомжей, 3 миллиона нищих, около 5 миллионов беспризорных детей, 3 миллиона уличных и привокзальных проституток. Приморский край занимают свою нишу в этой статистике. Еще пару лет назад только в одном Владивостоке бомжей насчитывалось около 3 тысяч – одни были постоянными жителями краевого центра, другие – залетными, наезжая из других регионов.

Как отметил старший инспектор штаба по связям со СМИ и общественностью ОВД по Пограничному муниципальному району старший лейтенант милиции Сергей Городко, в теплое время года большинство лиц без определенного места жительства, оставляют населенные пункты и перемещаются в сопки поближе к мусорным свалкам, где и живут в шалашах. На свалках собирают металлолом, продукты питания, а также делают набеги на приусадебные и дачные участки. И поселок Пограничный – не исключение. Собранный металлолом сдают в пункты приема, а на вырученные деньги покупают спиртные напитки. Когда же нет металла, бомжи часто идут на совершение преступлений, в основном крадут чужое имущество. Однако, в последнее время наблюдается участие данной категории лиц в незаконном обороте наркотиков. Проводя много времени в сопках, они находят дикорастущую коноплю и собирают её. Готовят из конопли наркотик и употребляют сами, а часть продают для покупки спиртных напитков и растворителя. Большинство преступлений совершается в состоянии опьянения, а данные лица постоянно употребляют наркотики и спиртные напитки, к тому же подавляющее большинство ранее судимы. Поэтому, идя в лес за грибами-ягодами, делайте это в компании и не отпускайте в лес детей одних, от «греха подальше».

Порой бомжи ведут такой образ жизни потому, что нет постоянного источника заработка, а сами работу найти либо не могут, либо не хотят. Для тех же лиц, кто решил отойти от «привычного» образа жизни и взяться за ум, необходимо встать на учет в центр занятости населения (п. Пограничный ул. Рабочая дом 7 квартира 10), где помогут найти работу. Всего-то и надо получить постоянный законный источник дохода, и жизнь постепенно наладится.

