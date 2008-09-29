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Posted 29 сентября 2008, 01:15

Published 29 сентября 2008, 01:15

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Школьники поселка Средний Ургал Хабаровского края провели акцию «Чистый берег»

29 сентября 2008, 01:15
Они очистили берег реки Ургалка

ХАБАРОВСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – 12 учеников во главе с учителем биологии Ниной Черешневой из средней школы № 8 поселка Средний Ургал Верхнебуреинского района приняли участие в экологической акции «Чистый берег». Несмотря на холодную погоду и моросящий дождь, преподаватель и ребята-смельчаки очистили берег реки Ургалка, где любят летом отдыхать односельчане, от накопившегося мусора. Им помогали работники отдела экологического просвещения государственного заповедника «Буреинский» Хабаровского края и директор школы Александр Рехтин, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
На поселковый речной пляж приезжают отдыхать и соседи – жители поселков Чегдомын, ЦЭС, Ургала-1. А вот убирать за собой они не научились: горы мусора, банки, «склянки», пепелища от костров каждый год «украшают» берег. К следующему лету школьники решили с помощью взрослых установить здесь наглядную экологическую агитацию. Они надеются, что в этом им посодействуют спонсоры заповедника.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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