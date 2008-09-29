В Китае завершился фестиваль «Амур – река дружбы»

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в Китае завершился 2 этап фестиваля искусств «Амур – река дружбы», посвященный 150-летию образования Амурской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, фестиваль проходил в городах Хэйхэ, Бэй-Ань, Удалянчи (КНР). Стартовал 5-дневный культурный марафон совместным концертом творческих коллективов и исполнителей Амурского областного училища культуры, Амурского областного музыкального училища и хореографического училища г.Хэйхэ.

В программе концерта были представлены хореографические постановки в различных национальных стилях, цирковые представления, особенно лирично и проникновенно в исполнении амурских студентов прозвучали популярные песни на китайском языке, - сообщили руководители приамурской делегации. По их словам, яркие и вдохновенные выступления российских и китайских артистов, многожанровая палитра концертной программы достойно украсили международный фестиваль.

