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Posted 29 сентября 2008, 01:18

Published 29 сентября 2008, 01:18

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

В Китае завершился фестиваль «Амур – река дружбы»

29 сентября 2008, 01:18
В программе концерта были представлены хореографические постановки в различных национальных стилях, цирковые представления

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в Китае завершился 2 этап фестиваля искусств «Амур – река дружбы», посвященный 150-летию образования Амурской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, фестиваль проходил в городах Хэйхэ, Бэй-Ань, Удалянчи (КНР). Стартовал 5-дневный культурный марафон совместным концертом творческих коллективов и исполнителей Амурского областного училища культуры, Амурского областного музыкального училища и хореографического училища г.Хэйхэ.
В программе концерта были представлены хореографические постановки в различных национальных стилях, цирковые представления, особенно лирично и проникновенно в исполнении амурских студентов прозвучали популярные песни на китайском языке, - сообщили руководители приамурской делегации. По их словам, яркие и вдохновенные выступления российских и китайских артистов, многожанровая палитра концертной программы достойно украсили международный фестиваль.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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