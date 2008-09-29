В СахГУ открылся новый научно-образовательный центр

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Инновационный научно-образовательный центр открылся сегодня в Сахалинском государственном университете (СахГУ). Центр создан в рамках одного из проектов автономной некоммерческой организации "Сахалинская лососевая инициатива" на средства Центра дикого лосося и компании "Сахалин Энерджи". Он укомплектован уникальным оборудованием и программами, позволяющими проводить переподготовку и повышать квалификацию школьных учителей, а также вести на новом уровне обучение студентов и аспирантов.

Как сообщили в пресс-центре «Сахалин-Энерджи», главная задача центра - подготовка специалистов, в арсенал которых помимо учебников, иллюстраций и таблиц, пробирок и простого микроскопа должны войти навыки работы с GPS-навигацией, сбора исследовательского материала и его обработки.

"Начинка" данного центра уникальна, так как включает в себя установку и использование таких программ, как "Большой практикум по зоологии", "Большой практикум по биологии", а так же программ по ботанике, охране окружающей среды, по экологии и по сохранению нерестового лосося. Для сравнения, в МГУ запущены программы только по биологии.

Как отметил ректор СахГУ Борис Мисиков, в настоящее время высшая школа несколько потеряла связь с производством и бизнесом. Новый центр позволит ее наладить. «Достаточно посмотреть, что участвуют в этом проекте – компания «Сахалин Энерджи» и Центр дикого лосося. Наша главная задача – подготовка

специалистов. Теперь у нас в арсенале новейшие инновационные технологии, и когда молодые специалисты придут на производство, то они смогут применить на практике все свои знание, их не придется «доводить», - заметил Борис Мисиков.

Как сообщил" руководитель автономной некоммерческой организации "Сахалинская лососевая инициатива" Владимир Овчинников, создание центра - один из образовательных проектов организации. "Здесь мы планируем ввести ряд программ по лососевому образованию и по экологии. Наряду со студентами будут проходить переподготовку и учителя биологии".

Присутствующий на открытии центра губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин выразил благодарность всем, кто принимал участие в этом проекте СахГУ, «Сахалинской лососевой инициативе» и компании «Сахалин Энерджи. «Недавно я участвовал в заседании Госсовета, на котором президент РФ

Дмитрий Медведев говорил об экономической политике страны, где основой

являются инновации. И Сахалинская область не стоит на месте» - отметил губернатор.



