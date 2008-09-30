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Posted 30 сентября 2008, 03:54

Published 30 сентября 2008, 03:54

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Япония предлагает России сотрудничать по восьми направлениям

30 сентября 2008, 03:54
При этом Страна Восходящего Солнца надеется на стабильность в России и ее конструктивную роль

ХАБАРОВСК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Япония предложила России сотрудничать по восьми направлениям. Об этом, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», сказал, выступая на Третьем Дальневосточном международном экономическом форуме Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Ясуо Сайто.
«Япония выступила с инициативой по укреплению японо-российского сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сказал он. - В инициативе - восемь направлений этого сотрудничества: энергетика, транспорт, информация, связь, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности, здравоохранение, увеличение товарооборота и инвестиций и улучшение межрегиональных обменов».
Ясуо Сайто подробно остановился на каждом из этих направлений, обрисовав возможности каждого из них
«Мы ожидаем, что Россия будет играть конструктивную роль для укрепления стратегической стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал японский посол.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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