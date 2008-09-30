Япония предлагает России сотрудничать по восьми направлениям

ХАБАРОВСК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Япония предложила России сотрудничать по восьми направлениям. Об этом, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», сказал, выступая на Третьем Дальневосточном международном экономическом форуме Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Ясуо Сайто.

«Япония выступила с инициативой по укреплению японо-российского сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сказал он. - В инициативе - восемь направлений этого сотрудничества: энергетика, транспорт, информация, связь, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности, здравоохранение, увеличение товарооборота и инвестиций и улучшение межрегиональных обменов».

Ясуо Сайто подробно остановился на каждом из этих направлений, обрисовав возможности каждого из них

«Мы ожидаем, что Россия будет играть конструктивную роль для укрепления стратегической стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал японский посол.

