vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2008, 05:18

Published 1 октября 2008, 05:18

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Дни науки объединят во Владивостоке студентов, преподавателей и специалистов таможенного дела

1 октября 2008, 05:18
По результатам работы конференции будет подготовлен сборник методических материалов

ВЛАДИВОСТОК. 1 октября. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 по 3 октября во Владивостокском филиале Российской таможенной академии проходят Дни науки.
Как сообщили в отделении по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления, в рамках мероприятия запланированы круглые столы, викторины и конкурсы. Начнутся традиционные для вуза Дни науки студенческой олимпиадой - в стенах академии пройдет II тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело».
Основным событием станет VII региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы таможенного дела на Дальнем Востоке: теория и практика». В конференции примут участие специалисты Дальневосточного таможенного управления и таможен Дальневосточного региона, преподаватели и студенты таможенной академии, а также некоторых вузов Дальнего Востока и Сибири.
Работа конференция будет организована по 6 направлениям: актуальные вопросы таможенного оформления и контроля, проблемы подготовки кадров сотрудников таможенных органов, проблемы идентификации и классификации объектов таможенного оформления и таможенного контроля; актуальные аспекты борьбы таможенных органов России с преступлениями в сфере экономической деятельности и другие.
Кроме того, участники конференции смогут принять участие в круглом столе «Дальний Восток России как территория транзита».
По результатам работы конференции будет подготовлен сборник методических материалов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика