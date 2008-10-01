Дни науки объединят во Владивостоке студентов, преподавателей и специалистов таможенного дела

ВЛАДИВОСТОК. 1 октября. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 по 3 октября во Владивостокском филиале Российской таможенной академии проходят Дни науки.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления, в рамках мероприятия запланированы круглые столы, викторины и конкурсы. Начнутся традиционные для вуза Дни науки студенческой олимпиадой - в стенах академии пройдет II тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело».

Основным событием станет VII региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы таможенного дела на Дальнем Востоке: теория и практика». В конференции примут участие специалисты Дальневосточного таможенного управления и таможен Дальневосточного региона, преподаватели и студенты таможенной академии, а также некоторых вузов Дальнего Востока и Сибири.

Работа конференция будет организована по 6 направлениям: актуальные вопросы таможенного оформления и контроля, проблемы подготовки кадров сотрудников таможенных органов, проблемы идентификации и классификации объектов таможенного оформления и таможенного контроля; актуальные аспекты борьбы таможенных органов России с преступлениями в сфере экономической деятельности и другие.

Кроме того, участники конференции смогут принять участие в круглом столе «Дальний Восток России как территория транзита».

По результатам работы конференции будет подготовлен сборник методических материалов.

