Жилищная реформа изменит психологию жителей краевого центра

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Чтобы получить средства на ремонт многоквартирных домов из федерального бюджета, собственники жилья во Владивостоке должны научиться создавать ТСЖ - товарищества собственников жилья. Об этом сказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель начальника управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока Владимир Худин.

«Новый жилищный кодекс стоит на защите интересов собственников квартир, поскольку дает им новые права в решении проблем с содержанием жилого фонда. Но чтобы воспользоваться этими преимуществами, жителям многоквартирных домов нужно научиться самоорганизовываться, объединяться и договариваться друг с другом. Необходимость создания ТСЖ должна изменить психологию горожан», - сказал специалист.

По мнению работника городской администрации, собственники жилья во Владивостоке должны осознать, что они не только владеют своей собственностью, но и полностью за нее отвечают.

«Люди пугаются нового, но жизнь назад не повернуть. Например, в деревне хозяин отвечает за свой дом и участок и никому не позволит на них распоряжаться. Так же должно быть и в городе. Для закона деревенский дом и многоквартирный дом в городе – один и тот же вид собственности. Только в городе «хозяином» дома могут быть одновременно сотни людей», - сказал управленец.

Как пояснил специалист, через несколько лет государство снимет с себя всякую ответственность за содержание городского жилого фонда.

«Получая в соответствии с Законом о приватизации квартиры в собственность, будущие хозяева подписывали документ о том, что техническое состояние квартир их удовлетворяет. Опираясь на это обстоятельство, государство могло уже давно отказаться от содержания приватизированного жилья, но не сделало этого. До наступления 2012 года государство будет продолжать выполнять свои обязательства по содержанию жилого фонда. Но после 2012 года это станет проблемой жителей, и чем скорее они это поймут, тем лучше», - сказал заместитель начальника управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока.

В соответствии с федеральным законом № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрено израсходовать во Владивостоке 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. 1 миллиард рублей предназначен на финансирование переселения из аварийного и ветхого жилья, и 2 миллиарда - на проведение капитального ремонта жилого фонда до его передачи на содержание собственникам.

«Но для того, чтобы получить эти деньги, определенная часть жилья должна перейти в управление граждан через создание органов коллективного управления, какими являются ТСЖ. Чтобы войти в программу федерального закона № 185-ФЗ, городу необходимо выполнить ряд условий. Одно из их – создание во Владивостоке определенного количества ТСЖ. В 2008 году их доля должна составлять 5% от общего количества жилого фонда, в 2009 - 10%. К концу 2011 года их должно быть уже 20 %, то есть 1100 домов Владивостока должны организоваться в ТСЖ, как форму управления, предусмотренную жилищным кодексом. Тем самым государство хочет создать «критическую массу» самоуправления, при достижении которой станут невозможными злоупотребления в управлении жилым фондом, растраты и нецелевое расходование собранных с граждан денежных средств, «точечная застройка» придомовых территорий - сказал Владимир Худин.

