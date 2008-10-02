Даты. 2 октября 1938 года – 70 лет назад - сдан в эксплуатацию новый радиодом (ныне здание «Дальтелефильма»)

ВЛАДИВОСТОК. 2 октября. ВОСТОК-МЕДИА –

2 октября 1864 года капитан 2 ранга Николай Яковлевич Шкот был назначен главным начальником в южных гаванях с местом пребывания в посту Владивосток. Заметим, что Шкот совсем не походил на кабинетного чиновника. У него за плечами оборона Севастополя, в течение 7 лет командовал пароход-корветом «Америка» и транспортом «Японец», помимо этого Шкот занимался гидрографическим изучением посещаемых районов. После этого послужного списка Николаю Яковлевичу суждено было стать начальником южных гаваней.

2 октября 1911 года в собрании приказчиков (нынче это здание известно во Владивостоке всем, как Пушкинский театр) состоялось торжественное открытие школы и при ней детского сада в память освобождения крестьян от крепостной зависимости. Школа размещалась в здании собрания приказчиков в нижнем этаже, рядом с бильярдной, и состояла из двух комнат: классной и детского сада.

2 октября 1919 года газета «Приамурье» опубликовала почти секретные данные. Оказывается, месяцем раньше во Владивосток на французском судне «Мейнам» было доставлено 230 пушек разных калибров, свыше 100 ящиков с радиотелеграфными принадлежностями, более 4 тысяч километров телефонного кабеля, 3 гидроплана, 21 автомобиль, 54 грузовика, 10 миллионов патронов около 2 тысяч револьверов и прочие принадлежности военного арсенала. Можно сделать вывод, что подготовка интервенции к захвату власти во Владивостоке велась особенно активно.

2 октября 1924 года во Владивостоке создано общество «Руки прочь от Китая». В соседней стране шла гражданская война. И в этот же день на страницах местной прессы появилась заметка о том, что пионерское движение в Приморской губернии охватило почти 9 тысяч детей, из которых 60 процентов приходилось на город и 40 - на деревню. Немногим более 7 тысяч членов насчитывала и комсомольская организация Приморья.

2 октября 1938 года сдан в эксплуатацию новый радиодом (ныне здание «Дальтелефильм») и новая радиостанция РВ-162 мощностью 150 кВт. Председателем комитета назначается Залевский М.Ф.

2 октября 1981 года в транспортном обслуживании владивостокцев занято свыше 6 тысяч работников. Подвижной состав пассажирских предприятий состоит из 106 трамваев, 68 троллейбусов, 923 таксомотров. К услугам жителей и гостей города 26 морских судов и 18 электропоездов. Все это позволяет совершать 680 тысяч поездок в день. Парк же личного автотранспорта насчитывает 38 тысяч автомобилей и мотоциклов.

1552 - штурм Казани после длительной осады завершается взятием города. Казанское ханство присоединяется к Русскому государству.

1974 - умер Василий Макарович Шукшин - талантливый актер, режиссер и писатель.

Именинники: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Федор.



