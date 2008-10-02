Население ЕАО активно подключается к проекту «тысяча на тысячу»

БИРОБИДЖАН. 2 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Население Еврейской автономии и специалисты отделения Пенсионного фонда России по ЕАО стали активными участниками нового общегосударственного проекта. Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщила пресс-секретарь Главного управления отделения ПФР по ЕАО Татьяна Мошкина. Она напомнила, что с 1 октября на территории РФ начал работать федеральный закон о "софинансировании" пенсионных накоплений, более известный в народе, как "тысяча на тысячу".

"Граждане, принявшие решение увеличить свою пенсию, подают в управление Пенсионного фонда по месту жительства, или работодателю по месту работы заявление. С 1 января будущего года из заработной платы на индивидуальный лицевой счет заявителя откладывается тысяча рублей, к которой государство добавляет еще тысячу. Участие в формировании пенсионных накоплений может принять и работодатель, стимулируя тем самым нужную ему категорию работников. Максимальный соплатеж со стороны государства составляет 12 тыс. рублей в год. В случае, когда гражданин выработал трудовой стаж и продолжает работать после наступления пенсионного возраста, государственный соплатеж увеличивается до 48 тысяч", - пояснила Т.Мошкина.

Как оказалось, в ЕАО новый проект вызвал живой интерес населения. К примеру, вчера ранним утром 1 октября было подано 6 заявлений о добровольном вложении средств на накопительную часть пенсии от сотрудников отделения ПФР. На сегодняшний день подано уже 18 таких заявлений от жителей области. По данным Пенсионного фонда всего в ЕАО числится 72 тысячи застрахованных лиц.

