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Posted 1 октября 2008, 22:33

Published 1 октября 2008, 22:33

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

ОАО «ДГК» получило благодарность от спикера Госдумы

1 октября 2008, 22:33
Борис Грызлов вручил энергокомпании золотой диплом мецената

ХАБАРОВСК, 1 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ - председатель организационного комитета Третьего Дальневосточного международного экономического форума Борис ГРЫЗЛОВ вручил генеральному директору ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерию ЛЕВИТУ специальный диплом, в котором оргкомитет форума выражает энергокомпании благодарность за активное участие в подготовке и проведении события.
Как сообщает пресс-центр ДГК, компания является постоянным участником этого значимого для политической и экономической жизни России события и всех мероприятий, проводимых в его рамках, – Приамурской торгово-промышленной ярмарки, заседаний «круглых столов» и пленарного совещания.
Третий Дальневосточный международный экономический форум проходил в Хабаровске с 30 сентября по 1 октября под эгидой Государственной Думы при участии межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» и «Сибирское соглашение», а также Правительства Хабаровского края.
Форум, проходивший под девизом «Стратегия-2020: региональное измерение» и посвященный реализации основных положений Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, рассмотрел основные вопросы, связанные с ускорением социально-экономического роста дальневосточных территорий, повышением качества жизни дальневосточников.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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