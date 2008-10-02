Приморские депутаты рассмотрят проект краевого бюджета

ВЛАДИВОСТОК. 2 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 2 октября, открылось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. В числе первоочередных вопросов повестки сессии - второе и третье чтение закона об изменениях в краевой бюджет на текущий год, депутатам также предстоит в первом чтении рассмотреть проект краевого бюджета на 2009 год.

Как отметил перед заседанием председатель приморского парламента Виктор Горчаков, из федерального бюджета получено более миллиарда рублей в счет бюджета нынешнего года, основные статьи расходов этих средств – социальные.

Он отметил также, что впервые расходы краевого бюджета на следующий год превышают 50 млрд. рублей, причем, это не конечные цифры, поскольку пока не определены параметры пополнения краевого бюджета-2009 из средств федерального бюджета.

На сегодняшнем заседании законодателям предстоит принятие в трех чтениях еще один важнейший для Приморья документ – стратегию социально-экономического развития края до 2025 года. Следует отметить, что такая программа развития впервые рассматривается законодательным органом края. Ранее она была представлена на обсуждение участников экономического конгресса и получила одобрение.

