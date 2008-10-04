БЛАГОВЕЩЕНСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске стартовала акция «Я – ваш участковый». За месяц участковые милиционеры должны будут познакомиться со всеми, кто живет в их районах, узнать о проблемах благовещенцев и помочь тем, кто нуждается в помощи. Все это входит в обязанности участковых, но не всегда выполняется. Многие горожане никогда не видели своего участкового.

В Благовещенске 83 участковых милиционера. Для того чтобы население города знало своих участковых поименно и в лицо, в милиции и решили провести такую акцию. «Граждане должны знать о работе участковых. Еще одна задача акции – привлечь новые кадры. По статистике, почти каждый пятый участковый не задерживается на своей работе больше двух лет», – считает начальник отдела организации и деятельности участковых Алексей Худяков.

Похвалить или пожаловаться на своего участкового можно через специальные визитки – на них можно оставить свое мнение о стражах порядка. Бланки скоро появятся в каждом отделении милиции. Итоги акции подведут в ноябре, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «АмурИнфо».





