vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2008, 00:18

Published 4 октября 2008, 00:18

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

В Благовещенске стартовала акция «Я – ваш участковый»

4 октября 2008, 00:18
Сюжет
Происшествие
За месяц участковые милиционеры должны будут познакомиться со всеми, кто живет в их районах

БЛАГОВЕЩЕНСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске стартовала акция «Я – ваш участковый». За месяц участковые милиционеры должны будут познакомиться со всеми, кто живет в их районах, узнать о проблемах благовещенцев и помочь тем, кто нуждается в помощи. Все это входит в обязанности участковых, но не всегда выполняется. Многие горожане никогда не видели своего участкового.
В Благовещенске 83 участковых милиционера. Для того чтобы население города знало своих участковых поименно и в лицо, в милиции и решили провести такую акцию. «Граждане должны знать о работе участковых. Еще одна задача акции – привлечь новые кадры. По статистике, почти каждый пятый участковый не задерживается на своей работе больше двух лет», – считает начальник отдела организации и деятельности участковых Алексей Худяков.
Похвалить или пожаловаться на своего участкового можно через специальные визитки – на них можно оставить свое мнение о стражах порядка. Бланки скоро появятся в каждом отделении милиции. Итоги акции подведут в ноябре, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «АмурИнфо».


#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика