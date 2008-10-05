Приморцы травятся медикаментами, алкоголем и ядами животного происхождения

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Бытовые отравления химическими веществами, ставшие причиной длительного лечения или даже летального исхода были зарегистрированы медицинскими службами на территории Приморья 240 раз.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю представило данные токсикологического мониторинга за август 2008 года по Приморскому краю.

Зарегистрировано 216 экстренных извещений об острых бытовых отравлениях химическими веществами. Среди пострадавших 79 человек отравились медикаментами, 64 - спиртосодержащей продукцией, 31 - ядом животного происхождения; 14 - уксусной кислотой, 10 - грибами , 7 - угарным газом, 4 - не уточненными веществами, 3 - средствами бытовой химии, 2 - ядом растительного происхождения, 1 - наркотическими веществами и 1 по другим причинам.

В учреждениях ЗаГСа Приморского края и Приморскстата зарегистрировано 24 случая летальных исходов от острых бытовых отравлений. Спиртосодержащая продукция стала причиной смерти в 8 случаях, угарный газ - в 6 случаях, не уточненные вещества – в 4 случаях; уксусная кислота – в 2 случаях; медикаменты – в 2 случаях, наркотические вещества – в 1 случае; другие причины – 1 случай.

