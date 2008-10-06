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Posted 6 октября 2008, 05:09

Published 6 октября 2008, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Два новых троллейбусных маршрута планируется открыть в Хабаровске в 2009 году

6 октября 2008, 05:09
Они свяжут отдаленный поселок Хабаровск II с центром города

ХАБАРОВСК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Два новых троллейбусных маршрута планируется открыть в Хабаровске в 2009 году. Это одно из мероприятий по развитию пассажирского транспорта в краевом центре. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, новые маршруты свяжут микрорайон Хабаровск-2 с центром города, один из них будет заканчиваться на Комсомольской площади, а другой – на железнодорожном вокзале.
О работах, которые необходимо выполнить на новых трассах, говорилось на совещании у заместителя мэра города Сергея Афанасьева. На проспекте 60-летия Октября предстоит установить 350 опор, провести дорожные работы и благоустройство. Исполнители будут определяться по результатам конкурса на размещение муниципального заказа. Электроснабжение позволит обеспечить одна из двух имеющихся подстанций, расположенных на проспекте 60-летия Октября.
Развитие городского транспорта остается одним из наиболее важных направлений работы администрации Хабаровска, на эти цели в нынешнем году из бюджета краевого центра было направлено 211 миллионов рублей. Приобретено 10 трамваев, 11 троллейбусов, два снегоочистителя. В предстоящие три года планируется ежегодно закупать по 30 новых автобусов, 5 трамваев и три троллейбуса, что позволит значительно улучшить состояние парка муниципальных предприятий.
Приобретение нового подвижного состава предусматривает ведомственная целевая программа «Развитие наземного городского пассажирского транспорта в Хабаровске на 2009-2011 годы», которая будет утверждена в нынешнем году.
А на 2010-2011 годы намечено строительство троллейбусной линии в Северный микрорайон, в последующие годы – ее продолжение до улицы Бондаря. Для того чтобы осуществить эти задачи, необходимо провести работы по реконструкции и расширению улиц Тихоокеанской и Шелеста, построить тягловую подстанцию.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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