vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2008, 05:18

Published 6 октября 2008, 05:18

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

В Хабаровске в основном завершено подключение тепла

6 октября 2008, 05:18
Правда, еще остаются и нерешенные проблемы

ХАБАРОВСК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Подключение тепла на жилмассивы Хабаровска в основном завершено. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, сегодня в щадящем режиме, учитывая плюсовые температуры наружного воздуха, батареи греют в 3239 многоэтажных домах.
Однако, по информации начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций мэрии Хабаровска Михаила Жебракова, еще 129 жилых многоэтажек остаются без отопления. Так, 25 жилых домов не отапливались в связи с незавершенными ремонтными работами на трассах и столько же не имели тепла из-за излишней бережливости самих же ТСЖ, постоянно откладывающих подключение с оглядкой на погоду.
В некоторые жилые дома тепло было подано, но вскоре отключено из-за порыва на сетях или по другим причинам. Остается прохладно в некоторых домах, детском саду, школе и поликлинике из-за низких параметров теплоносителя в поселке Красная Речка, где отопление пока не отрегулировано.
Мэр Хабаровска Александр Соколов потребовал ускорить решение проблем с теплоснабжением, особенно в детских и медицинских учреждениях. В целом ситуация с началом теплоснабжения в городе не вызывает тревоги – она лучше, чем в прежние годы.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика