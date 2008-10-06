В Хабаровске в основном завершено подключение тепла

ХАБАРОВСК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Подключение тепла на жилмассивы Хабаровска в основном завершено. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, сегодня в щадящем режиме, учитывая плюсовые температуры наружного воздуха, батареи греют в 3239 многоэтажных домах.

Однако, по информации начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций мэрии Хабаровска Михаила Жебракова, еще 129 жилых многоэтажек остаются без отопления. Так, 25 жилых домов не отапливались в связи с незавершенными ремонтными работами на трассах и столько же не имели тепла из-за излишней бережливости самих же ТСЖ, постоянно откладывающих подключение с оглядкой на погоду.

В некоторые жилые дома тепло было подано, но вскоре отключено из-за порыва на сетях или по другим причинам. Остается прохладно в некоторых домах, детском саду, школе и поликлинике из-за низких параметров теплоносителя в поселке Красная Речка, где отопление пока не отрегулировано.

Мэр Хабаровска Александр Соколов потребовал ускорить решение проблем с теплоснабжением, особенно в детских и медицинских учреждениях. В целом ситуация с началом теплоснабжения в городе не вызывает тревоги – она лучше, чем в прежние годы.

